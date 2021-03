La edición 2021 de la Comic-Con de San Diego también será virtual

Por segundo año consecutivo, la Comic-Con de San Diego no podrá realizarse de manera presencial. Debido a la pandemia, durante esta semana los organizadores anunciaron que el famoso evento de cultura pop volverá a desarrollarse en una modalidad online durante este 2021.

Así una nueva versión gratuita de la Comic-Con at Home se desarrollará entre el 23 y el 25 de julio, pero desde ya sus responsables advierten que su escala será inferior debido a los desafíos económicos del contexto actual.

No obstante, aunque por ahora lo único seguro es que el gigantesco evento no se desarrollará como lo hacía hasta 2019 y el foco estará en la Comic-Con at Home, los organizadores de la cita de San Diego también anticiparon que contemplarán otras alternativas a futuro.

“Si bien lamentamos el aplazamiento de la Comic-Con en persona, nuestro compromiso con esta comunidad de fanáticos y nuestra celebración de los cómics y las artes populares relacionadas perdura como una parte importante de quiénes somos”, dice la declaración de Comic-Con en redes sociales. “Como el momento y el alcance de nuestro evento más grande influyeron en gran medida en nuestra decisión de posponer, creemos que lanzar un evento en persona más pequeño en un momento posterior puede ser una alternativa más segura”.

En ese sentido, el plan de la organización apunta a un evento más pequeño en noviembre y una edición normal de la Comic-Con de San Diego en 2022, pero obviamente eso dependerá de lo que suceda con el coronavirus.

La versión online de la Comic-Con de San Diego en 2020 contempló contenidos como paneles pre-grabados de varias series, pero por ahora no está claro cuál será la propuesta de la Comic-Con at Home 2021.