La humanidad se enfrenta a la inteligencia artificial en el nuevo tráiler de The Creator

Durante la jornada de este lunes desde 20th Century Studios han dado a conocer un nuevo tráiler de The Creator, la película que enfrenta a la humanidad con una tiránica inteligencia artificial y que es dirigida por Gareth Edwards, conocido por trabajar en Monsters, Godzilla y Rogue One.

Esta nueva película nos trasladará a un mundo postapocalíptico, en donde la humanidad busca librarse de esta Inteligencia Artificial, y según apunta su sinopsis...

“En medio de una futura guerra entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial, Joshua (Washington), un curtido ex agente de las fuerzas especiales que sufre por la desaparición de su esposa (Chan), es reclutado para cazar y matar al Creador, el arquitecto de IA avanzada que ha desarrollado un arma misteriosa con el poder de poner fin a la guerra, e incluso a toda la humanidad. Joshua y su equipo de agentes de élite viajan a través de las líneas enemigas hasta el corazón oscuro del territorio ocupado por la IA. Una vez allí, descubren que el arma que acabará con el mundo y que les han ordenado destruir es una IA que ha adoptado la forma de un niño pequeño”.

Junto con John David Washington, el filme también cuenta en su elenco con Gemma Chan, Allison Janney, Ralph Ineson, Ken Watanabe, Sturgill Simpson y Marc Menchaca.

The Creator se estrenará el próximo 29 de septiembre en cines.