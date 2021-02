Shilo Norman recibirá otra historia de origen en su nuevo cómic como Mister Miracle

Otro personaje que ha aparecido en las historias de Future State dará un salto al presente de DC Comics durante los próximos meses. Siguiendo el anuncio de los nuevos cómics de Yara Flor y Jace Fox, durante esta semana se reveló que Shilo Norman protagonizará una nueva serie limitada como Mister Miracle.

Por supuesto, a diferencia de Yara, Shilo Norman no es un personaje nuevo y su historia en las publicaciones de DC precede a Future State. No obstante, en el marco de los futuros posibles de ese evento, el personaje ha vuelto a la palestra y en las páginas de Future State: Superman: Worlds at War el equipo creativo compuesto por Brandon Easton y Valentine De Landro se ha dedicado a explorar qué está haciendo Mister Miracle en Warworld.

En ese sentido, pese a que el nuevo cómic de Mister Miracle estará ambientado en el presente del Universo DC, la idea es que sirva para mostrar el viaje de Shilo “para convertirse en el ‘Súper Artista del Escape’ del mañana’”.

Este nuevo cómic protagonizado por Shilo Norman ser llamará Mister Miracle: The Source of Freedom y tendrá seis números que serán publicado mensualmente a partir de abril.

El guión de Mister Miracle: The Source of Freedom estará a cargo de Brandon Easton y los dibujos quedarán en manos de Fico Ossio.

“Esta serie funciona como una historia de origen de facto y una reintroducción de Shilo Norman”, explicó Easton en el sitio web de DC. “Fico y yo tenemos una oportunidad fantástica de establecerlo como un héroe importante en el panteón de DC, al mismo tiempo que lo convertimos en un personaje más complejo “.

“La serie explorará el trato de Shilo con las trampas de la fama, su comprensión de la identidad de ‘Mister Miracle’ y su posible conexión con los Nuevos Dioses”, añadió el autor. “También nos sumergiremos en lo que significa ser un superhéroe negro en un mundo donde su heroísmo está en conflicto con una sociedad llena de desconfianza y sospecha”.

Mister Miracle: The Source of Freedom #1 contará con una portada de Yanick Paquette que puedes revisar a continuación.

Y DC reveló esta descripción para la historia:

“El show de Mister Miracle solía ser el boleto más popular de la ciudad, ya sea que lo encontraras en el escenario escapando de trampas peligrosas o lo vieras en las calles de Metrópolis sacando a los malos. Lo que Shilo Norman olvidó es la primera regla tanto del mundo del espectáculo como de ser un superhéroe: siempre déjalos con ganas de más. Ahora es el momento de comenzar a mostrarle al mundo lo que realmente puede hacer un hombre de milagros. Regla # 2 del mundo del espectáculo / de los superhéroes: El tiempo lo es todo. ¡Hay un nuevo artista en la ciudad que quiere derribar a Mister Miracle de su pedestal y reclamar su famoso apodo! ¿Puede Shilo liberarse de esta trampa?”

Mister Miracle: The Source of Freedom #1 será publicado el 4 de mayo.