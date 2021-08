Spider-Man: No Way Home destronó a Avengers: Endgame y ahora ostenta el récord del tráiler más visto en 24 horas

Pese a que el tráiler se filtró en una pésima calidad durante el fin de semana, el primer vistazo oficial a Spider-Man: No Way Home finalmente consiguió un récord que parecía inevitable ante toda la expectativa que se ha generado en torno a la próxima película del arácnido.

Según reporta Deadline, durante esta semana Spider-Man: No Way Home se coronó como la película con el tráiler más visto en 24 horas desplazando a Avengers: Endgame. Todo gracias a que el primer adelanto de la secuela de Far From Home acumuló 355,5 millones de visitas a través de distintas plataformas en las primeras 24 horas después de su lanzamiento en la CinemaCon 2021.

Dicha cifra no deja de ser impresionante considerando que hasta ahora Avengers: Endgame ostentaba ese récord con las 289 millones de visitas que su primer adelanto recibió durante 24 horas. Además, Deadline destaca que también hay que tener en cuenta que este récord representa más del doble del número de visitas que consiguió el segundo tráiler de Spider-Man: Far From Home.

En ese sentido resulta evidente por qué el tráiler de Spider-Man: No Way Home consiguió tantas vistas y es que mientras el tráiler de Avengers: Endgame atrajo a los espectadores que anhelaban averiguar qué harían los héroes después del chasquido de Thanos, la tercera película del Spidey de Tom Holland no solo promete lidiar con las repercusiones de la revelación identidad secreta del héroe titular y el tema del Multiverso, sino que también contará con Doctor Strange y presentará a villanos como Doc Ock y Electro, quienes serán interpretados por nada más ni nada menos que Alfred Molina y Jamie Foxx, dos actores que ya aparecieron como esos personajes en Spider-Man 2 (2004) y The Amazing Spider-Man 2 (2014).

Además, aunque todavía no hay nada oficial en ese sentido, los rumores en torno a la cinta no solo sostienen que podría volver a mostrar Charlie Cox como Matt Murdock tras la serie de Daredevil, sino que también podría incluir a Andrew Garfield y Tobey Maguire como sus respectivas versiones de Spider-Man e incluso a Willem Dafoe como Green Goblin.

Spider-Man: No Way Home planea estrenarse en diciembre de este año y con toda la expectativa que hay en torno a la película, no parece descabellado imaginar que este podría ser solo el primero de sus récords.