Winnie the Pooh quiere vengarse de Christopher Robin en el primer tráiler de la película de terror inspirada en el popular oso

Después de meses de intrigantes imagenes promocionales y una creciente curiosidad respecto al proyecto, los responsables de Winnie the Pooh: Blood and Honey revelaron el primer tráiler para la nueva película que transformará el cuento del oso en una historia de terror.

Winnie the Pooh: Blood and Honey obviamente no tiene nada que ver con la famosa versión de Pooh que popularizó Disney, sino que su premisa surgió a partir de la reciente entrada en el dominio público del personaje creado por of A.A. Milne.

En ese sentido, esta producción buscará reinventar la historia de Pooh y mostrará cómo el oso y su mejor amigo, Piglet, se convierten en sanguinarios asesinos después de distanciarse de Christopher Robin.

De hecho, tras arrancar con el fatídico regreso de Christopher Robin al Bosque de los Cien Acres, este tráiler deja claro que las cosas no terminará bien para el joven, su pareja y un grupo de amigas. Todo mientras Eeyore ya habría sido víctima de Pooh.

Winnie the Pooh: Blood and Honey fue dirigida por Rhys Waterfield y se estrenará “pronto”.