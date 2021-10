Yahya Abdul-Mateen II dice que interpretará a “un nuevo Morpheus” en The Matrix Resurrections

Cuando Laurence Fishburne contó que no fue invitado a participar en la próxima película de The Matrix, no fueron pocas las personas que tomaron aquello como una señal de que Morpheus, el célebre personaje que fue plasmado por el actor en la trilogía protagonizada por Neo, simplemente no regresaría para esta nueva entrega.

Pero eso poco a poco fue puesto en duda de la mano de distintos reportes y tras el estreno del primer tráiler de la película, Yahya Abdul-Mateen II confirmó que a esa altura muchos ya sospechaban: el actor de Aquaman, Watchmen, Candyman y The Trial of the Chicago 7 será el nuevo Morpheus.

Por supuesto, como todo lo que tiene que ver con esta nueva película que se llamará The Matrix Resurrections aún no hay muchos detalles oficiales respecto a cómo será el papel de Abdul-Mateen II como Morpheus y es por eso que resulta tan llamativo que una reciente entrevista con EW el propio actor remarcara que la suya será una nueva versión del personaje.

“Laurence (Fishburne) ya hizo lo que tenía que hacer”, comentó Mateen II. “Creo que lo que proporcionó el guión fue una nueva narrativa y algunas nuevas oportunidades que hicieron espacio dentro del universo de Matrix para un nuevo Morpheus”.

“Esta es definitivamente una iteración diferente del personaje”, agregó.

De acuerdo a lo que se mostró en el tráiler de The Matrix Resurrections, esta versión de Morpheus interactuará con un Neo que aparentemente no tiene recuerdos de lo que pasó en las películas anteriores de la saga. En ese sentido, Mateen II sostiene que aunque su personaje estaría al tanto de esos sucesos que desconoce Neo, también tendría su propio viaje.

“Interpreto a un personaje que definitivamente conoce la historia de Matrix (y) la historia de Morpheus”, comentó el actor. “Este personaje está en un viaje de autodescubrimiento. Hay muchas cosas en nuestra historia sobre el crecimiento, la definición de su propio camino. Morpheus no está exento de eso”.

“Lo que los espectadores llegarán a comprender es que hay muchas reglas de Matrix. La edad, la apariencia, las cosas que identificamos como reales, se pueden manipular en ese mundo. Matrix es donde todo es posible”, concluyó el actor.

De la mano de las declaraciones de Yahya Abdul-Mateen II, EW dio a conocer nuevas fotos de The Matrix 4 y las puedes revisar a continuación.

MATRIX

The Matrix Resurrections debutará en diciembre.