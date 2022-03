A raíz de la guerra, ¿qué pasa con la marca rusa UAZ en Chile?

La guerra entre Rusia y Ucrania provoca alteraciones en todo el planeta. Lo más lamentable sin duda son los cientos de muertos y heridos en un conflicto que sigue sin encontrar solución.

La industria automotriz también se ha visto afectada con la disputa en Europa Oriental, con varias marcas anunciando que cesarán el envío de vehículos a Rusia, mientras otros fabricantes deben suspender los trabajos por la falta de suministros y por la incertidumbre que genera una guerra.

En Chile, a pesar de la distancia, también genera preocupación -además del tema humano- lo que pasa con las marcas automotrices. Sin ir más lejos, en las redes sociales de la marca UAZ (@uaz_chile) un par de seguidores preguntaron acerca del servicio de posventa.

Para conocer la situación de la empresa que arribó al país a mediados de 2019, conversamos con los voceros de la compañía, quienes nos señalaron que por ahora la situación es totalmente normal en cuanto a la oferta y los repuestos.

Cabe señalar que UAZ vende actualmente en Chile los todoterreno Hunter, Kazak (ver test drive) y Bukhanka, además del comercial Profit.

Según indicaron al interior de UAZ Chile, “obviamente nos preocupa lo que pasa en Rusia, todos queremos que exista una pronta solución, pero en lo que respecta a la marca, queremos señalar y enviar la señal de tranquilidad de que existen unidades y repuestos para atender la demanda”.

El stock de productos, uno de los inconvenientes que cruza a toda la industria por los problemas de logística y por la falta de microprocesadores, no es un dilema todavía en Uaz. “Nuestro volumen de ventas no es el de las marcas tradicionales, el año pasado comercializamos cerca de 300 unidades y para este año esperamos una cifra similar. Para ese objetivo, tenemos modelos en nuestras instalaciones y, además, hace unos días (antes del inicio de la guerra) zarpó un barco con vehículos. Tendremos que ver el tema en aduana cuando llegue, pero por ahora no es un problema para nosotros, estamos abastecidos para el primer semestre”.

Sobre los repuestos, desde la compañía precisaron que “nuestros modelos son construidos en Rusia, pero muchos de los componentes se fabrican en otros países, son commodities que llegan desde Estados Unidos, de Corea, de Europa, ya sea para los ejes, las cajas. Además, contamos con una bodega de repuestos que supera con creces lo necesario, por lo que siempre estamos entregando respuesta inmediata. Ahora, si algún usuario tuviese un problema con algún componente que debe llegar exclusivamente desde Rusia, quizás pueda haber más retraso de lo normal, pero serán situaciones muy puntuales y no de los repuestos que se requieren de forma más cotidiana”.

Por último, en cuanto al precio de los vehículos, en Uaz precisaron que “por el momento no existen variaciones, tampoco sumaremos nuevos modelos a la gama. Ahora, tendremos que ir viendo como se desarrolla el conflicto, incluso podría darse la situación de que podamos ofrecer precios más competitivos considerando la caída del rublo (moneda rusa), pero eso se verá más adelante. Por ahora lo que nos importa es que se llegue a una solución”.