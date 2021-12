Autos eléctricos chinos ahora se podrán vender en Chile sin necesidad de cambiar sus cargadores

Un nuevo paso hacia el desarrollo de la electromovilidad se dio en Chile, lo que confirma el deseo y compromiso del Gobierno de llegar al objetivo de que en 2035 solo se comercialicen vehículos eléctricos en nuestro país y que para 2040 el 100% del transporte público sea eléctrico.

Según se publicó en el Diario Oficial, se modificó el Decreto Supremo 145 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el cual establece que se aceptará el ingreso de vehículos eléctricos de origen chino con el cargador y los cables de viaje que homologan en su país. Hasta ahora, solo se aceptaban vehículos que cumplieran con la norma de carga europea y americana, lo que obligaba a modelos eléctricos e híbridos enchufables chinos a homologar con ese tipo de cargadores las unidades que vendieran en Chile. Fue lo que hizo, por ejemplo, MG con el ZS EV y Maxus con su eDeliver 9.

MG ZS EV

La resolución establece que, en virtud del cambio normativo, “se permiten elementos tales como los sistemas de acumulación de energía recargable y de acoplamiento de carga, la protección contra descargas eléctricas, la señalética de seguridad, y el mecanismo acústico de alerta de los vehículos de China”.

De paso, mediante esta modificación, “se autoriza el uso de conectores de carga eléctrica que no se encontraban en la normativa, además de regular el uso de adaptadores de cables de carga para viajes. Esto último resulta clave en la determinación, pues permitirá aumentar los puntos de carga posibles en el país para los vehículos eléctricos pudiendo, incluso, ser cargados en redes domiciliarias”.

Sobre este punto, el Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, indicó que “seguimos dando pasos importantes en materia de electromovilidad, pues este avance nos permitirá ampliar el acceso para que más personas se sumen a esta tecnología más limpia y que contribuye con la protección del medio ambiente”.

Cabe señalar que, tal como lo señala el Diario Oficial, el presente decreto entrará en vigencia 180 días corridos después de su publicación, aunque de todas maneras los vehículos que cumplan con las disposiciones establecidas en el presente decreto podrán acreditar su cumplimiento desde la fecha de publicación.

Buena noticia para la ANAC

El cambio de normativa permitirá ampliar las opciones de vehículos eléctricos en Chile, al no verse obligados a homologar con otro sistema de carga que no sea el original. Este es uno de los inconvenientes de empresas como Voltera, que a pesar de haber presentado sus vehículos eléctricos Maple 30X y la camioneta Voltera Rich 6, no contaba con la homologación debido al cargador chino que posee.

Es por eso que la medida del Gobierno fue bien recibida por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), el ente gremial que reúne a las marcas e importadoras de vehículos.

Diego Mendoza, secretario general de la ANAC, comentó que “valoramos que se haya incorporado una norma china a este abanico de normas, pero queda pendiente la incorporación de este mismo estándar chino GB para los cargadores públicos de vehículos eléctricos. Independiente del origen, siempre se va a poder recargar en el domicilio particular, ya que los vehículos vienen con un cable de carga o de viaje y que a partir de esta normativa va a poder estar estandarizado en sus exigencias, que son las mismas que van a tener que cumplir los cables de origen americano y europeo”.

foro: EV Solutions

Sobre la ventaja que ofrece el decreto, Mendoza precisó que “antes los vehículos chinos podían ingresar a nuestro país, pero debían homologarse haciendo una equivalencia a las normativas europeas y americanas. Esto claramente le facilita el camino para lograr la homologación como en su país de origen. Entonces, es una buena noticia, ya que puede significar que más modelos de vehículos eléctricos e híbridos de origen chino puedan ingresar debido a que el fabricante los diseña con estos cables GB que hoy el 3CV y el Ministerio de Transporte los va a homologar con la misma vara que mide a los americanos y europeos”.

En cuanto a la red de carga, que deberá incorporar estos puntos de carga con los adaptadores chinos, ANAC precisó que “adaptar los cargadores no depende del Ministerio de Transporte, sino que del Ministerio de Energía a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Ese es un trámite que todavía está pendiente, pero esperamos que se retome a la brevedad, ya que si el vehículo está homologado con la norma china, deberías tener un sistema de carga pública con normas europeas, americanas y chinas para no discriminar a esos productos”.

En el mismo sentido, Andrés Vergara, CEO y cofundador de Voltera, precisó que “este nuevo decreto es una gran noticia para el país, ya que permitirá democratizar de una vez por todas la electromovilidad dando acceso a los consumidores locales -personas, taxistas y colectiveros, pymes y empresas, etc- a vehículos eléctricos bajo la norma china (GB) de alto estándar y a precios muy inferiores a los actuales. En el corto plazo tendremos modelos disponibles unos cinco millones de pesos más baratos que los vehículos eléctricos que existen actualmente en el mercado. Todo ello con el consiguiente impacto positivo en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”.

Acerca de los beneficios que tendrán las personas, Vergara dice que habrá una “mayor oferta de vehículos eléctricos y a precios hasta un 30% inferiores a los modelos similares que actualmente se comercializan en el mercado. Nuestra proyección es que se triplicará la variedad de vehículos eléctricos y que llegaremos a una igualdad de precios con los autos convencionales a combustión en un período de aproximadamente cinco años”.

Pero la decisión del Gobierno no fue valorada de la misma forma por todos los actores nacionales. Y surgen voces que indican que mayor cantidad de cargadores podría dificultar los procesos.

Para Claudio Gavilán, Gerente General de EV Solutions, una iniciativa de innovación de Andes Motor (representante de Maxus en Chile), “la aprobación de la nueva normativa GB/T para los sistemas de carga de vehículos eléctricos es una noticia que vemos con cierta cautela. Muchos de los actores relacionados a la electromovilidad hemos abogado por tratar de mantener limitado el número de estándares de carga y más aún hemos abogado por la interoperabilidad del sistema, de modo que los usuarios de los vehículos eléctricos puedan cargar con el mismo sistema los distintos modelos y marcas que hay en la actualidad sin la necesidad de tener un sistema para cada uno de su flota, ya sea en su sistema de carga privada o en los puntos de carga públicos, lo cual actualmente a nuestra visión funciona bastante bien con la norma europea de carga”.

Respecto de las complicaciones que puede generar la normativa, Gavilán indica que “esto complejizará las operaciones de empresas con flotas grandes pues tendrán que tener distintos sistemas de gestión, uno para aquellos vehículos con sistemas de carga interconectados y otro para los vehículos con sistema de carga chino y en el tiempo, el usuario de vehículos puede quedar cautivo de una tecnología por la inversión que esto requiere. Nuestro reparo sobre esto es que pueda ser un desaliciente para las empresas a invertir en vehículos eléctricos”.