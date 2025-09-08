¿Cuáles son los autos 100% eléctricos más vendidos en Chile?

En su último informe de ventas, la ANAC mostró que los autos 100% eléctricos tuvieron su mejor agosto histórico. Se vendieron 389 unidades, una buena cifra, pero por debajo de la mostrada en abril, cuando se comercializaron 560.

En el listado, el Volvo EX30 volvió a situarse en el primer lugar, con 443 patentamientos acumulados en 2025, seguido por los Tesla Model Y (313) y Model 3 (240).

Volvo EX30 Andres Poehler W

Un poco más atrás destacan el BYD Yuan Pro (217), el Renault Kwid E-Tech (210) y el BYD Dolphin Mini EV (204). De los demás, ninguno supera las 200 unidades.

Mientras que entre los híbridos enchufables (PHEV), BYD vuelve aparecer en posiciones destacadas gracias a la Shark GS (341), el Song PRO (169) y el Song Plus 1.5T (162).

Entremedio se ubican el Volvo XC60 II (274) y el DFSK 600 (203).

De los vehículos con nuevas energías con precios más accesibles y, por lo tanto, con más ventas, se debe resaltar a los Suzuki Fronx (2.583), Swift (1.736) y Grand Vitara (1.184) en el segmento de los microhíbridos (MHEV), donde los escoltan los Peugeot Nuevo 2008 (972), 3008 (805) y 5008 (319).

Los híbridos convencionales (HEV+EREV) son liderados por Toyota: Corolla Cross (1.765), Yaris Cross (944) y Rav4 (936). Más atrás aparecen los Hyundai Kona (805) y Tucson (259).

Tras el informe de agosto, el acumulado anual para vehículos cero y bajas emisiones es de 21.282 unidades comercializadas, con más de 3.400 durante agosto, lo implica una nueva marca histórica.

La participación de mercado es de 10,6%, donde el 2,6% corresponde a unidades con enchufe y el 8%, a unidades sin recarga exterior, pero con algún tipo de motorización eficiente.

Se trata de avance de 104,2% en la sumatoria anual para estas categorías.