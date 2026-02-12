¿Cuáles son los vehículos con nuevas energías más vendidos en Chile durante enero?

La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) informó que enero se comercializaron 2.882 unidades de vehículos livianos y medianos con nuevas energías, lo que representa un alza de 43,5% con respecto al mismo período de 2025.

De ellos, los electrificados no enchufables (microhíbridos e híbridos convencionales) lideraron con 2.160 unidades matriculadas (+54,9%), 1.084 microhíbridos (+37,2%) y 1.076 híbridos convencionales (+78,1%).

Además, se comercializaron 722 electrificados enchufables (100% eléctricos y plug-in hybrids), 420 híbridos enchufables (187,7%) y 302 de los 100% eléctricos (-35,5%).

Entre las marcas con más inscripciones, el listado lo encabeza Suzuki, con 623, seguido por Toyota (594), Hyundai (160), Ford (140) y Peugeot (127), todos electrificados no enchufables.

Top 5 microhíbridos (MHEV)

Suzuki Fronx: 332

Suzuki Swift: 180

Suzuki: Dzire sedán: 82

Jeep Avenger: 58

Peugeot Nuevo 2008: 44

Top 5 híbridos convencionales (HEV+EREV)

Toyota Corolla Cross: 243

Toyota Yaris Cross: 203

Toyota RAV4: 129

Ford Territory: 108

Hyundai Kona: 85

Volvo EX30 Andres Poehler W

Top 5 100 eléctricos (BEV)

Volvo EX30: 27

Nammi 001: 27

Mercedes Benz eVito: 20

Renault Kwid E-Tech: 20

Tesla Model Y: 20

Top 5 híbridos enchufables (PHEV+PEREV)