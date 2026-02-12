¿Cuáles son los vehículos con nuevas energías más vendidos en Chile durante enero?
Suzuki mantiene el liderato entre los microhíbridos, Toyota en los híbridos convencionales, Volvo en los 100% eléctricos y BYD arranca arriba entre los híbridos enchufables.
La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) informó que enero se comercializaron 2.882 unidades de vehículos livianos y medianos con nuevas energías, lo que representa un alza de 43,5% con respecto al mismo período de 2025.
De ellos, los electrificados no enchufables (microhíbridos e híbridos convencionales) lideraron con 2.160 unidades matriculadas (+54,9%), 1.084 microhíbridos (+37,2%) y 1.076 híbridos convencionales (+78,1%).
Además, se comercializaron 722 electrificados enchufables (100% eléctricos y plug-in hybrids), 420 híbridos enchufables (187,7%) y 302 de los 100% eléctricos (-35,5%).
Entre las marcas con más inscripciones, el listado lo encabeza Suzuki, con 623, seguido por Toyota (594), Hyundai (160), Ford (140) y Peugeot (127), todos electrificados no enchufables.
Top 5 microhíbridos (MHEV)
- Suzuki Fronx: 332
- Suzuki Swift: 180
- Suzuki: Dzire sedán: 82
- Jeep Avenger: 58
- Peugeot Nuevo 2008: 44
Top 5 híbridos convencionales (HEV+EREV)
- Toyota Corolla Cross: 243
- Toyota Yaris Cross: 203
- Toyota RAV4: 129
- Ford Territory: 108
- Hyundai Kona: 85
Top 5 100 eléctricos (BEV)
- Volvo EX30: 27
- Nammi 001: 27
- Mercedes Benz eVito: 20
- Renault Kwid E-Tech: 20
- Tesla Model Y: 20
Top 5 híbridos enchufables (PHEV+PEREV)
- BYD Song Plus: 46
- Changan CS55 Plus IDD: 43
- Riddara RD6 PHEV: 35
- BYD Shark: 33
- Changan Deepal S05: 26
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.