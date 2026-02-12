SUSCRÍBETE POR $1100
    ¿Cuáles son los vehículos con nuevas energías más vendidos en Chile durante enero?

    Suzuki mantiene el liderato entre los microhíbridos, Toyota en los híbridos convencionales, Volvo en los 100% eléctricos y BYD arranca arriba entre los híbridos enchufables.

     

    La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) informó que enero se comercializaron 2.882 unidades de vehículos livianos y medianos con nuevas energías, lo que representa un alza de 43,5% con respecto al mismo período de 2025.

    De ellos, los electrificados no enchufables (microhíbridos e híbridos convencionales) lideraron con 2.160 unidades matriculadas (+54,9%), 1.084 microhíbridos (+37,2%) y 1.076 híbridos convencionales (+78,1%).

    Además, se comercializaron 722 electrificados enchufables (100% eléctricos y plug-in hybrids), 420 híbridos enchufables (187,7%) y 302 de los 100% eléctricos (-35,5%).

    Entre las marcas con más inscripciones, el listado lo encabeza Suzuki, con 623, seguido por Toyota (594), Hyundai (160), Ford (140) y Peugeot (127), todos electrificados no enchufables.

    Top 5 microhíbridos (MHEV)

    • Suzuki Fronx: 332
    • Suzuki Swift: 180
    • Suzuki: Dzire sedán: 82
    • Jeep Avenger: 58
    • Peugeot Nuevo 2008: 44

    Top 5 híbridos convencionales (HEV+EREV)

    • Toyota Corolla Cross: 243
    • Toyota Yaris Cross: 203
    • Toyota RAV4: 129
    • Ford Territory: 108
    • Hyundai Kona: 85
    Volvo EX30 Andres Poehler W

    Top 5 100 eléctricos (BEV)

    • Volvo EX30: 27
    • Nammi 001: 27
    • Mercedes Benz eVito: 20
    • Renault Kwid E-Tech: 20
    • Tesla Model Y: 20

    Top 5 híbridos enchufables (PHEV+PEREV)

    • BYD Song Plus: 46
    • Changan CS55 Plus IDD: 43
    • Riddara RD6 PHEV: 35
    • BYD Shark: 33
    • Changan Deepal S05: 26
