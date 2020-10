El Autopilot del Tesla Model 3 sale mal evaluado en las nuevas pruebas de Euro NCAP

Euro NCAP, la organización independiente que supervisa que los autos nuevos vendidos en Europa cumplan con las normas de seguridad, lanzó su segunda serie de pruebas de Highway Assist, es decir, elementos que se enfocan de lleno en asistencias a la conducción enmarcadas en la seguridad activa para prevenir accidentes. La serie incluyó a 10 automóviles que equipan este sistema: el Audi Q8, BMW Serie 3, Ford Kuga, Mercedes-Benz GLE, Nissan Juke, Peugeot 2008, Renault Clio, Tesla Model 3, Volkswagen Passat y Volvo V60. ¿Lo curioso? El Tesla, marca que lleva la delantera en tecnologías relativas a la conducción autónoma, se ubicó apenas sexta.

Para poner las cosas en contexto, Euro NCAP entiende por Highway Assist (asistente en autopista), un set de tecnologías para hacer la conducción más segura. Entre ello se cuentan elementos que garanticen mantener una velocidad constante, una distancia segura con el vehículo que antecede y que el auto no se salga del carril de forma involuntaria. Según el órgano -y como resulta todavía lógico- el conductor siempre debe ser responsable y estar comprometido con la conducción. En segundo término, las tecnologías suplirán sus falencias de percepción, bajo el entendido de que el humano es un ser falible.

¿Un Tesla inseguro?

Aquí viene lo curioso, ya que si bien el Tesla Model 3 es un auto cinco estrellas en pruebas de choque (se evaluó en 2019), ahora su sistema de Autopilot salió mal parado. ¿Por qué? Simplemente porque Euro NCAP estima que el software no hace lo suficiente para mantener al conductor concentrado en su tarea. En otras palabras, se trata de una idea demasiado autónoma.

Este balance que fija Euro NCAP como el ideal, queda mejor explicado con la imagen que lanzó el propio organismo. Así, la seguridad depende de dos factores a un mismo nivel: la atención del conductor y la ‘inteligencia’ del auto.

En junio ya te habíamos contado de un accidente producido en Asia, donde un Tesla no fue capaz de ‘reconocer’ un camión volcado en la carretera. Ello, sumado a la no atención prestada por el conductor hizo que el auto eléctrico no pudiera evitar el impacto (ver nota).

Finalmente, clasificaron en la categoría ‘very good’ el Mercedes-Benz GLE, el BMW Serie 3 y el Audi Q8. Luego, en clasificación de ‘bueno’ se ubicó el Ford Kuga. Más atrás, con etiqueta de ‘moderate’ aparecieron el citado Model 3 de Tesla, el VW Passat, el Nissan Juke y el Volvo V90, en tanto que nivel ‘entry’ lograron el Peugeot 2008 y el Renault Clio.