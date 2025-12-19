El esperado Mercedes Benz VLE ya tiene fecha para su estreno mundial de 2026

Mercedes Benz ya tiene marcada una fecha clave en su calendario 2026. El próximo 10 de marzo, en Stuttgart, presentará oficialmente el VLE, su nueva van 100% eléctrica y el punto de partida de una renovación profunda en este segmento.

El modelo será el primero construido sobre la nueva plataforma modular y escalable desarrollada específicamente para vans eléctricas, conocida como VAN.EA. Esta arquitectura permitirá múltiples configuraciones y servirá de base para una futura familia de vehículos orientados al transporte de pasajeros, tanto en uso familiar como profesional.

Mercedes-Benz AG – Communicati

La gama contemplará versiones destinadas a familias y usuarios activos, además de configuraciones orientadas al transporte ejecutivo y servicios premium.

La firma alemana proyecta al VLE como el reemplazo natural de productos históricos dentro de su portafolio. Partirá su desarrollo en la VAN.EA, para luego ir en paralelo con la VAN.CA, destinada a las versiones a combustión.

Der neue und vollelektrische Mercedes-Benz VLE The all-new and all-electric Mercedes-Benz VLE Mercedes-Benz AG – Communicati

La VLE totalmente eléctrica asegura combinar la conducción de una limusina con la versatilidad de un monovolumen. Cuenta con hasta ocho plazas y la gama abarca desde vehículos flexibles para familias como para servicios de transporte ejecutivo VIP.

Su autonomía supera los 500 kilómetros y ofrece conducción semiautónoma de nivel 2.

Será fabricada en la planta de Mercedes Benz en Vitoria