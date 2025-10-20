SUSCRÍBETE
El Ferrari SC40: una versión exclusiva que divide a los fanáticos del Cavallino

Los de Maranello presentaron un modelo único de su programa Special Projects que busca rendir tributo al legendario F40, basado en el 296 GTB.

 

Ferrari volvió a mirar hacia su historia para dar vida al SC40, una creación única que celebra el legado del mítico F40, uno de los modelos más emblemáticos de la marca italiana. El último aprobado personalmente por Enzo Ferrari, además, en 1987.

Este “one-off” fue desarrollado dentro del programa Special Projects, que permite a clientes seleccionados encargar vehículos completamente personalizados. El resultado es un superdeportivo que combina la arquitectura moderna del 296 GTB con una reinterpretación estética que busca capturar la esencia del clásico de los años 80.

A primera vista, el SC40 impresiona por sus proporciones compactas y su lenguaje de diseño anguloso. El gran alerón trasero fijo, las rejillas abiertas que dejan ver el motor y los faros de forma horizontal evocan inmediatamente al F40, mientras que los materiales ultraligeros y las soluciones aerodinámicas revelan la influencia de la ingeniería contemporánea.

Su interior, tapizado en Alcántara y fibra de carbono, mezcla el espíritu de la competición con la elegancia artesanal de Maranello.

En el apartado técnico, mantiene la base mecánica del 296 GTB, con un sistema híbrido enchufable con un motor V6 biturbo de 3.0 litros y un propulsor eléctrico, que en conjunto superan los 800 caballos de fuerza. Su transmisión es de ocho velocidades.

Su velocidad máxima es de 330 km/h, mientras que puede ir de 0-100 km/h en 2,9 segundos, de 0-200 km/h en 7,3 y puede frenar de 200 a 0 km/h en 107 metros.

Ferrari no entregó cifras oficiales de rendimiento, pero se espera que conserve el nivel de prestaciones que caracteriza al modelo base.

La presentación del SC40 ha generado opiniones encontradas. Algunos aficionados destacan la audacia de reinterpretar un ícono con tecnología moderna y celebran que Ferrari mantenga viva la tradición de los proyectos a medida.

Otros, en cambio, cuestionan si esta creación está realmente a la altura del espíritu del F40, aquel auto nacido con una filosofía purista y una conexión casi salvaje entre piloto y máquina. Algunos, incluso, critican que ni siquiera se parece al motivo de su inspiración.

Para muchos, el SC40 representa el desafío de Ferrari en pleno siglo XXI: mantener el alma apasionada de sus clásicos en una era dominada por la electrificación y la sofisticación técnica.

Es un tributo que no pretende reemplazar al F40, sino dialogar con su leyenda. Y aunque su diseño divida opiniones, nadie puede negar que el SC40 vuelve a poner en el centro lo que Ferrari mejor sabe hacer: emocionar.

