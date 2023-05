El nombre de la marca Land Rover prepara su adiós

La industria automotriz sigue moviendo sus piezas y cerrando filas hacia segmentaciones de mercado, una situación que viene repitiéndose con frecuencia y que en el reciente Salón de Shanghái lo vimos como una de las tendencias.

Es que el paraguas de una gran marca que cobije a una serie de vehículos que apuntan a distintos segmentos parece ser parte del pasado y buena parte de los fabricantes están modificando estrategias y volcando los modelos más similares a marcas más pequeñas, para que respondan a una identidad más clara.

En palabras más simples, si antes una firma como Chevrolet , por tomar un ejemplo clásico, podía tener en su catálogo desde un compacto a un todoterreno, ahora la tendencia es a crear pequeñas marcas, pero especializadas. Y en eso la industria china lleva la delantera, tal como lo vimos con el grupo Chery y las nuevas marcas Omoda y Jaecoo que acaba de anunciar y que llegarán a Chile este año.

Pero no solo los chinos trabajan con esa estrategia. Hace unos días también nos enteramos que el nombre Land Rover dejará de ser una marca propia y que dará el paso a tres firmas con estilos definidos: Defender, Discovery y Range Rover. Por lo menos los nombres de los modelos no dirán adiós, aunque no se ha informado qué ocurrirá con el logo ovalado verde, si es que seguirá presente o si habrá emblemas únicos para cada familia.

Land Rover

Esas tres marcas, que serán independientes unas de otras, se sumarán a Jaguar y estarán las cuatro bajo el paraguas de JLR, como se denominará la nueva nave nodriza de las marcas británicas que están en poder del grupo indio Tata Motors.

Al interior de la marca, el cambio resulta fácil de entender, puesto que algunos modelos eran conocidos casi como de firmas independientes y es común que un Range Rover se le llame solo de esa manera y no un Land Rover Range Rover. De todas maneras será un cambio importante.

El nuevo escenario de JLR es parte del plan Reimagine de la compañía y según Gerry McGovern, director creativo de JLR, la idea es “elevar y amplificar la singularidad” de estas marcas, las cuales apuntan a establecer una mayor identidad, pero con un rasgo sostenible.

En el mismo sentido José Manuel Márquez, gerente de JLR Chile, señaló que “pasar de Jaguar Land Rover a JLR tiene que ver con una visión de transformación y con cómo percibimos hoy las marcas y productos que ofrecemos. Nuestro enfoque es convertirnos en una House of Brands con Range Rover, Defender, Discovery y Jaguar, que sea fácilmente reconocible para diferentes segmentos de público gracias a la especialización y carácter distintivo de cada una, además de elevar y amplificar la experiencia de conducir nuestros vehículos para crear valor y ser más competitivos. Este cambio se alinea con nuestra ambición de ofrecer marcas globales verdaderamente distintas que adoptan nuestra filosofía de diseño moderno y son emocionalmente convincentes y únicas y también con el compromiso de ser una compañía carbono neutral para 2039, el liderazgo en tecnología y digitalización que buscamos llevar a frente y el cambio generalizado en nuestras operaciones, por lo que es un paso natural”.

El tema medioambiental es clave en el nuevo proceso de JLR, de hecho, ya se encuentra en desarrollo el primer Range Rover 100% eléctrico, modelo que debería iniciar sus ventas en 2025.

Además, para potenciar su avance hacia la electrificación total, el grupo anunció una inversión de 15.000 millones de libras para los próximos cinco años, lo que permitirá sacar a Jaguar tres modelos eléctricos de la nueva línea de ensamblaje de Halewood, Merseyside, Reino Unido. Por su parte, las históricas instalaciones de Castle Bromwich, en Birmingham, serán reacondicionadas para la producción de los vehículos a baterías.