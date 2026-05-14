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    Honda anticipa su nueva generación de vehículos híbridos

    La marca japonesa presentó dos prototipos híbridos de nueva generación que estrenarán un sistema de propulsión más eficiente y económico.

     

    Dos nuevos prototipos híbridos presentó Honda que adelantan el rumbo tecnológico y estratégico que tomará durante los próximos años. Se trata de un sedán fastback y un SUV para Acura, ambos desarrollados sobre una nueva plataforma híbrida que promete convertirse en una de las más eficientes del mercado.

    La aparición de estos modelos marca un importante cambio de enfoque para Honda, que decidió ralentizar parte de sus planes eléctricos para concentrarse en una nueva generación de híbridos más competitivos, eficientes y rentables.

    Aunque todavía no tienen nombre oficial, ambos vehículos están muy cerca de su configuración de producción y comenzarán a llegar al mercado a partir de 2028, inicialmente en Norteamérica.

    El sedán destaca por una silueta fastback de estilo deportivo, con una pronunciada caída del techo y proporciones que recuerdan al actual Honda Accord. También incorpora elementos visuales inspirados en el cancelado Honda 0 Sedan, incluyendo un diseño tipo cuña y superficies más limpias y aerodinámicas.

    Por su parte, el SUV Acura mantiene una estética robusta y moderna, anticipando el lenguaje visual que utilizará la marca premium de Honda en sus próximos modelos híbridos y electrificados.

    Ambos prototipos utilizarán el nuevo sistema híbrido de Honda, que según la compañía ofrecerá una mejora superior al 10% en eficiencia respecto a la tecnología híbrida estrenada en 2023. Además, el fabricante asegura que los costos de producción se reducirán en más de un 30%, un factor clave para mejorar la competitividad frente a fabricantes chinos y rivales globales.

    La nueva arquitectura también permitirá disminuir peso y optimizar consumos, mientras que varios modelos SUV contarán con tracción integral mediante motores eléctricos instalados en el eje posterior.

    Honda incluso asegura que esta nueva generación incorporará “el sistema híbrido más eficiente del mundo”, respaldado por una inversión cercana a los 28 mil millones de dólares destinada al desarrollo de vehículos híbridos y motores térmicos durante los próximos años.

    En paralelo, la marca mantendrá el desarrollo de vehículos eléctricos, aunque de manera más moderada tras cancelar proyectos como los Honda Serie 0 y los modelos Afeela desarrollados junto a Sony.

    La orientación de Honda hacia los híbridos busca revertir la reciente caída de unos 2.500 millones de dólares. La estrategia contempla lanzar 15 nuevos modelos híbridos a nivel global antes de 2030, con foco especial en Estados Unidos, Japón e India, mercados considerados prioritarios para el crecimiento de la compañía.

    Más sobre:NoticiasHondaAcuraSedánSUVVehículos híbridosElectromovilidad

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