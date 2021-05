Honda Chile le pone fecha al arribo del nuevo Civic y confirma nuevo hatchback

Honda volvió a hacer noticia hace unos días en el segmento de los automóviles. Tras un largo período sin ofrecer grandes novedades en nuestro país, la firma nipona dio a conocer la actualización de la Ridgeline, camioneta que ya tiene prácticamente vendido el primer embarque.

Pero esto fue solo un adelanto del gran estreno que tiene contemplado para esta temporada, pues según nos comentó Luis Vecchionacce, gerente comercial de la marca, “para diciembre esperamos contar con la nueva generación del Civic, lo que será sin duda el lanzamiento más importante del año por todo lo que significa ese modelo para Honda.

El Honda Civic de 11ª generación hace un par de semanas develó la primera imagen oficial, corroborando que toma prácticamente lo mismo que se había adelantado en el Civic Prototype.

En la ocasión, la marca nipona indicó que “será el sedán más divertido de conducir y tecnológicamente más avanzado en los casi 50 años de historia del modelo”.

Según las imágenes, el modelo adopta una imagen más agresiva y cuenta con grupos ópticos más alargados, diversas líneas horizontales y una línea de cintura más esculpida que le permite ofrecer una imagen más robusta. En la parte trasera cambia todo el diseño de luces, adoptando un dibujo más similar al Accord.

En cuanto a las versiones, el ejecutivo de Honda nos comentó que llegará solo en su versión Sedán, descartando el arribo del Hatchback (el Coupé dejará de construirse en esta generación).

2022 Honda Civic Sedan Touring

Otra novedad importante con el modelo emblema de la casa oriental es que tendrá solo motorizaciones turbo y cambiará de origen. Actualmente se comercializa el Civic que se construye en Norteamérica, pero el modelo que llegará en diciembre lo hará proveniente desde Tailandia.

Llega el reemplazante del Fit

Honda espera tener un buen año este 2021 y llegar a las 4 mil unidades vendidas. Los números le van acompañando, apoyado en el gran recibimiento del City y en la familia de SUV, compuesta actualmente por WR-V, HR-V, CR-V y Pilot. Este segmento de los utilitarios, además, se verá incrementado en un par de años con el arribo de un nuevo SUV, el cual se insertará en la mitad del portafolio, entre HR-V y CR-V.

Antes de que eso ocurra, la categoría que modificará sus opciones será el City. El sedán que actualmente llega procedente de Tailandia, también verá alterado su origen, pasando desde el primer trimestre de 2022 a emprender viaje a Chile desde la planta de Brasil.

Junto al City de origen brasileño, como gran noticia es que se sumará su versión Hatchback, permitiendo a los clientes de la marca disponer de un modelo en un segmento que no se encuentran presentes desde la salida del Fit.

El City Hatchback mide 4,34 metros de largo y a nivel de diseño es igual a su hermano sedán. En la zaga están las mayores variaciones, destacando los grupos ópticos en forma triangular.

En cuanto a las motorizaciones, desde la marca no confirmaron el propulsor con que llegará al país, tampoco los precios con que se comercializará.

Respecto de las nuevas tecnologías más amigables con el medio ambiente, donde Honda muestra un importante avance, Vecchionacce señaló “en algún momento llegarán, pero no tenemos la fecha. ¿Y el nuevo Honda e? Me encanta ese modelo, ganó importantes premios y aunque por ahora no está en carpeta confiamos en que más adelante también lo tendremos en Chile”.