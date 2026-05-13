Jeep renueva el Avenger con más tecnología, nuevas motorizaciones y una edición por el 85° aniversario

Una profunda actualización del Jeep Avenger fue presentada oficialmente en Europa, donde se ha convertido en el modelo más exitoso de la marca.

El renovado SUV compacto mantiene intacta la esencia la firma, pero ahora incorpora importantes mejoras en diseño, conectividad, seguridad y opciones mecánicas, ampliando todavía más su atractivo dentro del competitivo segmento.

A nivel estético, evoluciona su identidad visual con una reinterpretación de la clásica parrilla de siete ranuras, ahora iluminada mediante tecnología LED en las versiones superiores. Este elemento, inspirado en el nuevo Compass, se convierte en una nueva firma lumínica para la marca.

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El SUV también estrena nuevos parachoques con mayor protección, llantas rediseñadas de 17 y 18 pulgadas y dos nuevos colores exteriores denominados Forest y Bamboo, reforzando su vínculo con la naturaleza y el espíritu aventurero de Jeep.

En el interior, la marca trabajó en elevar la percepción de calidad mediante materiales más suaves, superficies acolchadas y nuevas tapicerías premium. La versión 4xe suma además un exclusivo habitáculo en color verde con materiales lavables y de alta resistencia.

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Uno de los grandes avances tecnológicos del nuevo Avenger es la incorporación de faros LED matriciales, capaces de adaptar automáticamente el haz de luz según el tráfico y las condiciones del camino. A ello se suma una nueva cámara frontal con visión de 360 grados, que facilita las maniobras y mejora la protección de la carrocería.

En capacidades off-road, el Avenger mantiene uno de los mejores desempeños de su categoría gracias a ángulos todoterreno optimizados, despeje al suelo de hasta 210 mm y el sistema Selec-Terrain de serie en toda la gama.

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La oferta mecánica será una de las más completas del segmento. El nuevo Avenger estará disponible con motor gasolina Turbo 100 manual, versión e-Hybrid de 110 CV, variante 4xe de 145 CV con tracción integral electrificada y una versión 100% eléctrica de 156 CV con batería de 54 kWh y hasta 400 kilómetros de autonomía WLTP.

Además, Jeep estrenará una edición especial 85 aniversario con detalles exclusivos de diseño, llantas con inserciones doradas, tapicería tartán y equipamiento tecnológico ampliado.

El nuevo Jeep Avenger llegará a las concesionarias en Europa a partir de septiembre.