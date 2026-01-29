SUSCRÍBETE POR $1100
    La millonaria inversión de Baic en tecnología

    La marca de origen chino, recientemente relanzada en Chile, destina US$15 mil millones para el desarrollo de nuevos vehículos, con el foco principal en electrificación, movilidad inteligente y seguridad.

     

    Baic podrá recién haber celebrado su relanzamiento en Chile, luego de una experiencia no muy positiva, pero en el mundo tiene una tradición de décadas y en China es uno de los cinco marcas más importantes, una posición que, al menos, quiere mantener.

    Eso explica la decisión de realizar una inversión estratégica cercana a los US$15 mil millones, destinada a investigación y desarrollo hasta el año 2030, con el objetivo de democratizar el acceso a soluciones avanzadas de electrificación, conectividad y seguridad vehicular.

    Su plan de I+D tiene siete pilares tecnológicos, siempre pensado en encontrar soluciones más eficientes, seguras y alineadas con las exigencias de los mercados internacionales: conducción inteligente, cabinas conectadas, unidades de control electrónico, sistemas de propulsión eléctrica, tecnologías híbridas, baterías y desarrollos específicos para vehículos todoterreno.

    En los últimos años, el esfuerzo inversor del grupo se ha intensificado de forma sostenida. La inversión anual en I+D prácticamente se duplicó entre 2021 y 2024, pasando de US$1.150 millones a US$1.900 millones, elevando su peso sobre los ingresos desde un 6,2% hasta un 11,7%.

    Este impulso se refleja también en su liderazgo en propiedad intelectual, con cerca de 35 mil solicitudes de patentes y desarrollos reconocidos en áreas como gestión de baterías, energía de hidrógeno y sistemas de propulsión eléctrica e híbrida.

    Baic cuenta además con instalaciones de prueba de clase mundial y participa activamente en la definición de estándares técnicos, reforzando su influencia en la movilidad eléctrica e inteligente a nivel global.

    Bajo el principio de “innovación independiente con colaboración abierta”, el grupo apunta a completar su actualización tecnológica en 2025, lograr avances decisivos en 2028 y consolidar su liderazgo mundial en 2030.

    La visión tecnológica de la compañía se resume en tres conceptos: más inteligente, más ecológico y más seguro. Desde soluciones avanzadas de asistencia a la conducción hasta estructuras reforzadas con acero y aluminio, los modelos de Baic superan los estándares del sector.

    Ejemplos de ello son el BJ40 Pro, con su exclusiva carrocería en jaula integrada, y los Arcfox, que destacan por su elevada rigidez estructural.

