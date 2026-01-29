La millonaria inversión de Baic en tecnología

Baic podrá recién haber celebrado su relanzamiento en Chile, luego de una experiencia no muy positiva, pero en el mundo tiene una tradición de décadas y en China es uno de los cinco marcas más importantes, una posición que, al menos, quiere mantener.

Eso explica la decisión de realizar una inversión estratégica cercana a los US$15 mil millones, destinada a investigación y desarrollo hasta el año 2030, con el objetivo de democratizar el acceso a soluciones avanzadas de electrificación, conectividad y seguridad vehicular.

Su plan de I+D tiene siete pilares tecnológicos, siempre pensado en encontrar soluciones más eficientes, seguras y alineadas con las exigencias de los mercados internacionales: conducción inteligente, cabinas conectadas, unidades de control electrónico, sistemas de propulsión eléctrica, tecnologías híbridas, baterías y desarrollos específicos para vehículos todoterreno.

En los últimos años, el esfuerzo inversor del grupo se ha intensificado de forma sostenida. La inversión anual en I+D prácticamente se duplicó entre 2021 y 2024, pasando de US$1.150 millones a US$1.900 millones, elevando su peso sobre los ingresos desde un 6,2% hasta un 11,7%.

Este impulso se refleja también en su liderazgo en propiedad intelectual, con cerca de 35 mil solicitudes de patentes y desarrollos reconocidos en áreas como gestión de baterías, energía de hidrógeno y sistemas de propulsión eléctrica e híbrida.

Baic cuenta además con instalaciones de prueba de clase mundial y participa activamente en la definición de estándares técnicos, reforzando su influencia en la movilidad eléctrica e inteligente a nivel global.

Bajo el principio de “innovación independiente con colaboración abierta”, el grupo apunta a completar su actualización tecnológica en 2025, lograr avances decisivos en 2028 y consolidar su liderazgo mundial en 2030.

La visión tecnológica de la compañía se resume en tres conceptos: más inteligente, más ecológico y más seguro. Desde soluciones avanzadas de asistencia a la conducción hasta estructuras reforzadas con acero y aluminio, los modelos de Baic superan los estándares del sector.

Ejemplos de ello son el BJ40 Pro, con su exclusiva carrocería en jaula integrada, y los Arcfox, que destacan por su elevada rigidez estructural.