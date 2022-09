La ofensiva que prepara Renault para Chile: cuatro eléctricos en 2023

En Brasil, específicamente en São Paulo, se llevó a cabo el evento realizado por la firma del rombo denominado “Renault E-Tech Days” y tuvo como conceptos principales movilidad, sostenibilidad, eficiencia, innovación, tecnología y revolución. En él, se detalló los planes que tiene preparado para la región donde se esperan varias novedades para el próximo año y ratifican que cambiarán el propósito de la marca centrada en la electromovilidad.

“Renolution” es el nombre del plan con el que la firma francesa lleva trabajando desde 2020 y cada vez va tomando mayor fuerza. Esta estrategia está creada en tres etapas, la primera es dar “salud” financiera al grupo, la cual ha tenido buenos resultados durante el 2021 y lo que va de 2022. La segunda es entregar nuevos productos, bajo esta premisa el 2023 se iniciaría esta etapa con más vehículos eléctricos. La tercera y última es transformarse en una empresa tecnológica, iniciativa que comenzó con Mobilize, la nueva marca de servicios de movilidad que de momento no estará disponible en Chile pero no se descarta que un futuro no muy lejano haga su arribo.

Esta transformación que está viviendo la marca se enmarca en el contexto que está viviendo gran parte del mundo, ejemplo de ello, es que en el Viejo Continente solo se podrán vender vehículos eléctricos a partir de 2035, al igual que en el país. Es por esto que el rol que irá asumiendo América Latina será fundamental por lo que Renault realizará una inversión de 33 mil millones de euros en autos eléctricos.

Lucas Bellier, Jorge Portugal

Esta inversión traerá una interesante arremetida de la marca en la región, pues de aquí a 2030 esperan tener entre 250 y 350 mil autos eléctricos, lo que significa un 5% del mercado pues los números indican que en ese año los vehículos eléctricos bordearan los cinco millones, según informó Jorge Portugal, Director Comercial de Latinoamérica de Renault. Con estas cifras esperan acercarse rápidamente a los 450 mil vehículos electrificados de la marca que ya circulan en las calles de Europa.

La apuesta desde la marca apunta a traer modelos más accesibles para poder ingresar fuertemente en un mercado que cada vez está más a la alza y mes a mes suma nuevos integrantes, sobre todo en Chile. Por esta razón, el primer producto que tendrá la responsabilidad de llevar a cabo esta estrategia es el Renault Kwid E-Tech, que en palabras de Portugal “este vehículo transformará el mercado, pues acercará a los usuarios a los autos eléctricos gracias a su precio más accesible”.

Renault Kwid E Tech 100% Elétrico. Foto: Rodolfo BUHRER / La Imagem / Renault

Siguiendo la misma línea de la accesibilidad, es un punto que destacan varios agentes de la marca, poniendo énfasis en que sus futuros modelos eléctricos no tendrán cifras tan elevadas. Además, quieren instaurar una mayor cercanía con los autos eléctricos, ofreciendo test drive para que el cliente viva la experiencia de un vehículo eléctrico, esto se hará a través de concesionarios y servicios de post venta.

Soluciones de Renault para afrontar la electromovilidad

Actualmente, una de las grandes deficiencias para poder llevar a cabo el proceso de electromovilidad son los puntos de cargas, ante esta situación el propio Portugal, señaló que tienen un plan para abordar este tema. “La estrategia de Renault es buscar socios para tener esa cobertura necesaria y lo primero es cubrir las ciudades, porque lo que estamos viendo ahora es que el auto eléctrico se utiliza en un radio de no más de 100 km, frente a esto nos hemos contactado con muchas compañías petroleras que están interesadas y estamos tratando de trabajar en conjunto”.

Además de esta medida, el mismo Portugal señaló que “queremos ofrecer a cada cliente que compre un Renault un cargador propio en su hogar. Por otro lado, está la ayuda en algunas ciudades donde las nuevas construcciones de edificios deben tener cargadores eléctricos”. Estas medidas gubernamentales, las marcas la agradecen pues impulsa el camino que ellos mismos están guiando.

Las novedades para Chile en 2023

Evidentemente para llevar a cabo todo este plan estratégico de la marca, habrán novedades de cara al 2023 y Chile está dentro de ellos, pues en este magno evento se ratificaron varios deseos y uno de ellos es la incorporación de cuatro modelos 100% eléctricos que son el Kwid, Master, Kangoo y Megane.

Una de las grandes sorpresas fue la inclusión del Megane E-Tech, modelo símbolo de la electrificación en Renault debido a su transformación a crossover y su atractivo diseño. Este modelo de origen francés dispone de un poderoso motor de 220 Hp de potencia, 300 Nm de torque y una batería de 60 kWh, que lo hacen llegar de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y una autonomía de 450 km. Para poder conocerlo, habrá que esperar ya que la fecha de su arribo está pronosticada para fines del 2023.

El primer vehículo comercial eléctrico que está previsto para el primer semestre del 2023 es el Renault Master, furgón que dispone de una capacidad de carga de hasta 13 m3 y una batería de 52 kWh que es capaz de entregar una autonomía de hasta 200 kilómetros. Su potencia en tanto es de 76 Hp y 225 Nm de par máximo.

El segundo integrante del segmento de vehículos comerciales es el Kangoo E-Tech, si bien este modelo está disponible en el país bajo el nombre Kangoo ZE, este sufrirá un cambio generacional que incluye una innovadora puerta lateral “Open Sesame” de Renault y dispondrá de una capacidad de carga de hasta 4,3m³ y 800 kg. Su tren motriz está compuesto por un motor eléctrico de 120 caballos de fuerza y 245 Nm de torque que le permitirán recorrer hasta 300 km con solo una carga.

El primer vehículo eléctrico bajo esta estrategia comercial será el Kwid E-Tech, compacto que tiene la capacidad de recargar la batería de 26,8 kWh en un enchufe doméstico de 110 o 220 voltios. Este modelo dispone de una potencia de 65 Hp (48 kW) y un torque de 113 Nm, su autonomía en tanto llega a los 298 kilómetros. Con estas características su aceleración alcanza de O a 50 km/h en solo 4,1 segundos.

En materia de seguridad este modelo de origen chino es de seis airbags, frenos ABS, control de estabilidad (ESP), monitoreo de presión de neumáticos y el sistema CAR que consiste en el bloqueo de puertas a los 6 km/h. Según detallan en la marca, estaría disponible durante el primer semestre del 2023, aunque en el mejor de los escenarios en el primer trimestre.

El precio estimado es de 20 a 25 millones de pesos, transformándose de esta manera en uno de los vehículos eléctricos más accesibles del mercado.