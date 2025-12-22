SUSCRÍBETE POR $1100
    Latin NCAP: Suzuki Baleno mejora y Kia Sportage alcanza máxima seguridad

    En la última ronda de evaluaciones de 2025, se destacó la actualización del modelo japonés y el desempeño del surcoreano, que logró cinco estrellas en seguridad.

     

    Las pruebas de seguridad 2025 de Latin NCAP cerraron con dos evaluaciones que muestran las mejoras en protección para ocupantes, peatones y usuarios vulnerables del Suzuki Baleno y el Kia Sportage.

    Estos resultados reflejan tanto los avances como los desafíos pendientes en la industria automotriz regional y anticipan las nuevas exigencias del protocolo de Latin NCAP que entrará en vigor en 2026.

    Suzuki Baleno: avances en seguridad con nueva versión

    Originalmente, la versión con dos bolsas de aire del Baleno, producida en India, había sido calificada con una estrella, con un 42,28% en protección a ocupantes adultos y 65,46% para ocupantes infantiles, con una puntuación promedio en protección a peatones y asistencia a la seguridad.

    El modelo fue actualizado, estandarizando bolsas de aire laterales y de cortina en toda la región, con lo que la versión con seis bolsas de aire logró una calificación de dos estrellas. Se mejoró la protección lateral en impacto y alcanzó un 79,38% en protección para ocupantes adultos, manteniendo puntuaciones similares para ocupantes infantiles y peatones. Sin embargo, la ausencia de tecnologías avanzadas de asistencia, como frenado autónomo de emergencia (AEB) para peatones y usuarios vulnerables, y la falta de asistentes de velocidad limitaron la calificación.

    Kia Sportage: máxima seguridad en la región

    El renovado Kia Sportage, producido en Eslovaquia, Corea del Sur y Estados Unidos, obtuvo la máxima calificación de cinco estrellas en esta evaluación. Con seis bolsas de aire y Control Electrónico de Estabilidad estándar, el modelo alcanzó un 89,81% en protección para ocupantes adultos, 91,84% para infantiles, 70,93% en protección a peatones y usuarios vulnerables y un 98,22% en asistencia a la seguridad.

    Desde su primera evaluación en 2021 con dos bolsas de aire y calificación de tres estrellas, Kia ha mejorado el Sportage ofreciendo bolsas de aire adicionales y una mayor disponibilidad de tecnologías avanzadas de asistencia (ADAS). La versión evaluada en 2025 incluye mejoras como aviso de cinturones traseros, anclajes i-Size, interruptor para desactivar la bolsa de aire del pasajero y un paquete ADAS más completo, que incluye frenado autónomo en ciudad y carretera, asistencia de mantenimiento de carril y detección de punto ciego.

    Estas actualizaciones fortalecieron la estructura y la protección de los ocupantes, además de mejorar la protección para peatones gracias a la incorporación de sistemas AEB para usuarios vulnerables. El Sportage es uno de los pocos modelos en la región que cumple con los estándares más exigentes de Latin NCAP.

    Perspectivas para 2026

    Latin NCAP anticipa que el nuevo protocolo de evaluación que se implementará en 2026 traerá importantes mejoras en los criterios de seguridad, buscando elevar los estándares de protección para todos los usuarios de las vías en América Latina y el Caribe. Esto representa una oportunidad para que los fabricantes avancen en la incorporación de tecnologías de seguridad activa y pasiva, y para que los consumidores dispongan de información confiable para elegir vehículos más seguros.

    Más sobre:NoticiasLatin NCAPSeguridadSuzukiBalenoKiaSportage

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

