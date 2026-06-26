Lepas acelera su expansión global y prepara su debut en Chile

La expansión internacional de nuevas marcas automotrices continúa ganando ritmo y Chile será uno de los próximos destinos en recibir una de las apuestas más ambiciosas del Grupo Chery. Lepas confirmó su llegada al mercado nacional para el segundo semestre de 2026, respaldada por una estrategia global que ya suma avances concretos en Europa, Oceanía, África y Asia.

El desembarco local estará liderado por la misma subsidiaria que actualmente representa a Omoda | Jaecoo en el país y contempla una ofensiva inicial compuesta por los modelos L4, L6 y L8. La propuesta busca diferenciarse mediante una combinación de diseño contemporáneo, tecnologías multienergía, conectividad avanzada y una experiencia de usuario orientada a las nuevas tendencias de movilidad.

La llegada a Chile se produce en un momento clave para la marca, que durante los últimos meses ha anunciado su ingreso a mercados como Reino Unido, España, Grecia y Australia, mientras que en Sudáfrica ya presentó oficialmente uno de sus modelos y en Indonesia inauguró su primer showroom global, consolidando así su despliegue operativo fuera de China.

El respaldo del Grupo Chery ha sido fundamental para este crecimiento. La compañía opera actualmente en más de 130 países y regiones, acumula más de 19 millones de usuarios en todo el mundo y mantiene una trayectoria de 23 años consecutivos como el principal exportador chino de vehículos de pasajeros.

Dentro de su plan de desarrollo internacional, Lepas proyecta lanzar cinco modelos en un plazo de tres años, alcanzar una red de 1.200 puntos de venta y llegar a una producción anual de 500 mil unidades. Esta hoja de ruta refleja la relevancia que tendrá la expansión global en la construcción de la marca.

Para el mercado chileno, uno de los aspectos más relevantes será la incorporación de vehículos desarrollados bajo parámetros de seguridad alineados con el estándar Euro NCAP de cinco estrellas para 2026.

La estrategia busca responder a un consumidor cada vez más informado y exigente, especialmente en segmentos como los SUV y las tecnologías electrificadas, que continúan liderando las preferencias de compra en el país.