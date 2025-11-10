Nueva Chery Himla 2026: la primera camioneta de la marca

Decidida a seguir su crecimiento global y local, Chery presenta en Chile su primera camioneta, Himla 2026, con la que se presenta a un mercado muy competitivo y de grandes recompensas.

El motor de la Chery Himla 2026

Cuenta con motor 2.3 turbo diésel con 161 HP y un torque máximo de 380 Nm, asociado a transmisiones manual y E-Shift, con tracción 4x2 o 4x4, todas homologadas bajo la normativa Euro 6C.

Las dimensiones de la Chery Himla 2026

Mide 5,34 metros de largo, 1,920 de ancho y 1,865 de alto, con una distancia entre ejes de 3,23 metros. Su zona de carga tiene 1,53 metros de largo y 1,62 de ancho, y puede transportar hasta 1.276 kilos.

La seguridad de la Chery Himla 2026

Posee seis airbags (frontales, laterales, de cortina y de rodilla), mientras que su estructura cuenta con zonas de deformación programada y barras laterales de acero, diseñadas para absorber y dispersar la energía en caso de impacto, manteniendo la integridad del habitáculo.

Asimismo, tiene sistema de frenos está equipado con disco en las cuatro ruedas, junto con ABS y EBD, ESP y control de tracción.

Los asistentes de conducción

La Chery Himla 2026 cuenta con asistencia de arranque en pendiente (Hill Hold Assist) y sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS). Además, viene con sistema de anclaje ISOFIX y cinturones de seguridad de tres puntas.

El interior de la Chery Himla 2026

Presenta un diseño bicolor moderno, que emplea materiales de tacto suave y resistente, mientras que los revestimientos de puerta y paneles combinan plásticos de alta calidad. Los detalles están en cromo mate.

Los asientos están tapizados en cuero sintético perforado, que facilita la transpiración y cuentan con ajustes manuales o eléctricos, según la versión, junto con apoyacabezas ajustables y calentadores en los asientos delanteros.

En el tablero tiene un pantalla táctil central de alta resolución que controla el sistema de infoentretenimiento y conectividad, con integración de Apple CarPlay y Android

¿Cuánto cuesta Chery Himla 2026?

Ya disponible en Chile, la camioneta se encuentra en tres versiones: