Nuevo Mazda CX-60 2026: Una actualización de lujo

La actualización en Chile del Mazda CX-60 no pasa inadvertida. A dos años del arribo al país del SUV que marcó la entrada de la marca al segmento premium recibe una mejora enfocada en el lujo interior, incorporando una nueva opción de acabado que realza su carácter elegante y exclusivo.

El CX-60 estrena un interior en cuero color café con detalles en gamuza, disponible en sus versiones MHEV y PHEV. Esta combinación, que complementa al tradicional interior en tono negro, refleja el equilibrio entre modernidad y calidez que distingue al diseño japonés Kodo y la filosofía Jinba-Ittai, basada en la armonía entre conductor y vehículo.

La propuesta en tonos café profundo, junto con texturas suaves y materiales de alta calidad, crea un ambiente más acogedor y refinado dentro del habitáculo, donde se evidencia. Cada superficie, costura y acabado evidencia deja ver un delicado trabajo artesanal.

En el exterior, la versión Signature PHEV con interior café adopta un estilo Premium Sport, con llantas y espejos retrovisores en color negro.

“Esta actualización llega para complementar la oferta del modelo en el país, apuntando a aquellos clientes que buscan salir de lo tradicional sin perder los atributos que han posicionado al CX-60 como un referente de su categoría”, comenta Jaime Garín, gerente de Mazda Chile.

Con esta renovación, Mazda refuerza la identidad del CX-60 como un SUV que combina potencia híbrida enchufable, sofisticación estética y un confort superior, consolidando su presencia en el segmento más exclusivo del mercado.

¿Cuánto cuesta la actualización del Mazda CX-60 2026?

Las nuevas variantes con interior café mantienen los precios de sus equivalentes con acabado oscuro: $48.990.000 para la versión Premium Sport y $57.990.000 para la Signature PHEV.