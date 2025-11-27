BLACK SALE $990
    Nuevo Porsche 911 GT3: un bólido que cumple 25 años

    Aterriza en Chile en dos versiones y con motor bóxer atmosférico de 4.0 litros, 510 HP y 450 Nm. Está disponible por primera vez con paquete Weissach.

     

    En su 25º aniversario, el Porsche 911 GT3, uno de los deportivos más admirados del mundo, arriba a Chile con un número limitado de unidades y en dos configuraciones que expresan su esencia: una orientada al circuito, con alerón trasero fijo, y otra más sobria y elegante gracias al paquete Touring.

    Para esta nueva generación, la marca alemana le suma el paquete Weissach, disponible por primera vez en el 911 GT3, que eleva la deportividad mediante un uso intensivo de fibra de carbono, llantas de magnesio ultraligeras y una jaula antivuelco opcional de especificación motorsport.

    Motorización

    Cuenta con un motor bóxer atmosférico de 4.0 litros, 510 HP y 450 Nm, con hasta 9.000 rpm, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos y alcanzar hasta 311 km/h.

    Asimismo, el peso mínimo del deportivo es de 1.420 kg y su relación peso/potencia es 2,8 kg/HP.

    Diseño y versiones del nuevo Porsche 911 GT3

    La variante GT3 con alerón fijo es expresión más radical y orientada al circuito, con aerodinámica de alto rendimiento, mientras que la GT3 Touring elimina el alerón para un perfil más limpio y atemporal, además de ofrecer un interior más refinado y la opción inédita de asientos traseros.

    Ingeniería derivada de la competición

    El vehículo cuenta con un eje delantero de dobles trapecios heredado del 911 RSR, además de brazos aerodinámicos con perfil en forma de gota y sistema Anti-Dive para mayor estabilidad en frenadas.

    Uno de sus sellos es la construcción ligera con capó de fibra de carbono, batería de iones de litio de 40 Ah y ruedas optimizadas.

    Interior y manejo

    El nuevo Porsche 911 GT3 posee un tablero digital curvo de 12,6’’ con modo exclusivo Track Screen para conducción en circuito, un asiento envolvente ligero con respaldo abatible en fibra de carbono y arranque tradicional mediante interruptor giratorio a la izquierda del volante

    ¿Cuánto cuesta el Porsche 911 GT3 2026?

    Ya disponible en Chile, la versión 911 GT3 se encuentra desde $257.900.000, mientras que la Touring va desde $259.900.000. La configuración puede realizarse en Porsche Center o a través de la página web.

