Toyota trabaja en una camioneta pequeña para Latinoamérica

Según el sitio especializado brasileño Autos Segredos, Toyota avanza en el desarrollo de una nueva camioneta compacta que promete transformarse en uno de los lanzamientos más importantes de la marca japonesa para Latinoamérica.

Conocido internamente como proyecto 150D, este modelo será construido sobre la misma arquitectura de los exitosos Corolla y Corolla Cross, combinando la versatilidad de una pick up con tecnologías electrificadas de última generación.

Aunque todavía no existe confirmación oficial sobre su nombre comercial, las primeras proyecciones y prototipos dejan ver una propuesta enfocada en el uso urbano y recreacional, pero con una estética más robusta y características propias del segmento.

Uno de los elementos más llamativos será la incorporación, en las versiones superiores, de una barra LED que atravesará todo el portón trasero integrando las luces posteriores, una solución visual cada vez más utilizada en vehículos electrificados y SUVs de nueva generación. Las variantes de entrada, en cambio, utilizarán un aplique acrílico sin iluminación.

En el perfil lateral, la futura pick up heredará parte de la silueta del Corolla Cross, aunque incorporará guardabarros más marcados, protecciones inferiores, bómperes específicos y piezas para ensanchar la carrocería, reforzando así su identidad aventurera. Otro detalle distintivo será la ubicación de la placa patente en el bómper trasero, liberando espacio en el portón y facilitando el acceso al platón de baja altura.

Bajo el capó, las versiones convencionales utilizarán el conocido motor 2.0 Dynamic Force de la familia Corolla, capaz de desarrollar hasta 171 caballos de fuerza y asociado a una transmisión automática CVT.

Sin embargo, la gran novedad será el estreno de una nueva generación de sistema híbrido enchufable desarrollado en Brasil. Este conjunto combinará un motor bencinero 2.0 con dos propulsores eléctricos, convirtiéndose en la primera pick up híbrida enchufable de Toyota.

La tecnología deriva del sistema utilizado en el Toyota Prius PHEV, aunque se espera una evolución con cifras superiores a los 223 HP actuales y un torque más elevado, buscando ofrecer mejores capacidades de carga, desempeño y eficiencia.