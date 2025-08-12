Volvo Chile forma más de 700 niños y niñas embajadores de la seguridad vial

Volvo Chile realizó una nueva edición de su programa global “Para, Mira y Saluda” en el Complejo Educativo Caracoles de Sierra Gorda, beneficiando a 50 niños y niñas de entre 6 y 10 años.

Esta iniciativa, desarrollada junto a la empresa MPM, busca generar conciencia sobre la seguridad vial desde temprana edad y se suma a los más de 700 embajadores que el programa ha formado en Chile desde 2015.

Durante la jornada, los participantes vivieron dinámicas interactivas para aprender a cruzar calles de forma segura e interactuar con vehículos de gran tamaño, como el camión Volvo facilitado por MPM.

La experiencia incluyó la simulación de roles de peatón y conductor, reforzando conceptos clave sobre autocuidado, respeto por las normas y construcción de comunidades más seguras.

Mauricio Tapia, director de Soluciones de Transporte de Carga de Volvo Chile, destacó que la seguridad es uno de los valores fundamentales de la compañía, y que trabajar con aliados estratégicos como MPM permite sembrar la cultura vial desde la infancia.

Por su parte, Mariel Bascur, presidenta del Directorio de MPM, subrayó que en contextos como la minería, donde circulan constantemente vehículos pesados, educar a los niños sobre autocuidado es esencial para su seguridad.

La actividad fue valorada por el director del establecimiento, Alejandro Rojo, quien resaltó el aprendizaje y la diversión de los estudiantes. Según cifras de la ONU, las lesiones por siniestros viales son una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 5 a 29 años, y en Chile la imprudencia peatonal como causa de accidentes disminuyó un 6,2% entre 2023 y 2024. Programas como este aportan a seguir reduciendo estos índices.