Mundo

15 personas mueren en accidente de tránsito al sureste de México

En el siniestro vial se vieron involucrados un camión de carga, un bus del transporte público y un vehículo menor.

Por 
Sebastián Yeza

Este sábado, 15 personas fallecieron en un accidente de tránsito registrado en la carretera Mérida-Campeche, en Yucatán, al sureste de México.

El incidente se registró en el kilómetro 127 de la ruta, a la altura de los municipios de Kopomá y Chocholá, y se vieron involucrados un camión de carga, un bus del transporte público y un automóvil.

Los primeros antecedentes del caso apuntan a que, durante la tarde del sábado, los vehículos impactaron frente a un tramo carretero de alta circulación, provocando la muerte de varios pasajeros y dejando gravemente heridos a otros.

Por lo anterior, se generó el cierre de la ruta y el inicio de diligencias de parte de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP), para poder esclarecer las circunstancias en que ocurrió todo.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados hasta el Servicio Médico Forense local, para poder identificar a las víctimas.

Conocido el hecho, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena indicó a través de redes sociales que “con profundo pesar recibimos la noticia del lamentablemente accidente ocurrido esta tarde en la carretera Mérida-Campeche, donde tristemente 15 personas fallecieron”.

“Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento”, sumó.

“Desde el primer reporte, cuerpos de emergencia, seguridad y salud se encuentran atendiendo la situación para brindar auxilio inmediato”, cerró el gobernador.

