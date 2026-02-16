SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Al menos 12 palestinos mueren en nuevos ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego

    Las ofensivas se concentraron en distintos puntos del enclave, incluidos campamentos de desplazados y zonas cercanas a líneas militares, mientras Israel justificó las acciones como respuestas a supuestas violaciones de la tregua del 10 de octubre.

    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    Miembro de las fuerzas armadas de Israel desplegado en la Franja de Gaza. Foto: Xinhua Chen Junqing

    Al menos doce palestinos murieron en ataques de la aviación y la artillería de las Fuerzas Armadas de Israel durante la jornada del domingo en la Franja de Gaza, según fuentes médicas palestinas, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.

    Los servicios de emergencia informaron de la muerte de una persona y de varias más heridas por un bombardeo en Tel al Haua, en el suroeste de la ciudad de Gaza.

    Otra persona murió en un ataque israelí en Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, según fuentes médicas citadas por el diario palestino Filastín.

    Asimismo, cinco cuerpos llegaron al Centro Médico Al Nasser tras un ataque israelí al oeste de la ciudad de Jan Yunís, en el sur del enclave palestino.

    Los fallecidos fueron identificados como Baraa al Shaqra, Wasim Shahin, Firas al Najjar, Ahmed al Bayuk y Muhammad al Aidi. Otros dos cuerpos no han podido ser recuperados por los servicios de emergencia por la peligrosa situación en este lugar.

    Las Fuerzas Armadas israelíes confirmaron varios ataques en la Franja de Gaza en respuesta a “flagrantes violaciones” del alto el fuego. Entre los fallecidos, según la versión israelí, estaría uno de los milicianos que se infiltró en la base militar de Reim durante el ataque del 7 de octubre de 2023 identificado como Ahmad Bayuk.

    También se refirió a un ataque en Jan Yunis con cinco palestinos muertos que salieron de un túnel y se aproximaron a la Línea Amarilla, la línea de repliegue militar israelí según el acuerdo de alto el fuego.

    Por otra parte, Israel también atacó tiendas de campaña de desplazados al oeste del campo de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja, lo que provocó la muerte de cuatro personas y también se registraron personas heridas.

    Los muertos han sido identificados como Iyad Abú Askar, Ahmed Hasán, Abdulkarim al Bayari y Muhammad Krizem, según fuentes palestinas. También hubo bombardeos y operaciones de demolición al norte de Yabalia, en Jan Yunis y en el este de la ciudad de Gaza.

    El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza informó este domingo de que desde el 7 de octubre de 2024 han muerto 72.051 palestinos en ataques israelíes y desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego pactado, son ya más de 600 los fallecidos.

    Guerra en IsraelFranja de GazaIsraelPalestinos

