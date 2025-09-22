SUSCRÍBETE
Mundo

Al menos 14 muertos en un enfrentamiento entre presos en una cárcel del sur de Ecuador

Dos bandas de presos protagonizaron un enfrentamiento en la prisión de Machala, situada en el sur de Ecuador.

Por 
Europa Press
Soldados ecuatorianos hacen guardia junto a reclusos que yacen en el patio tras tomar el control de una prisión en Cuenca, el 14 de enero de 2024. Foto: Archivo ARMED FORCES OF ECUADOR

Al menos 14 personas han muerto en un motín registrado en la prisión de Machala, situada en el sur de Ecuador y en la que dos bandas de presos han protagonizado un enfrentamiento, según han informado las autoridades del país latinoamericano.

El incidente, que ha dejado dos policías heridos y varios secuestrados, se ha saldado con un total de 14 víctimas mortales, entre las que se encuentra un guardia penitenciario. El enfrentamiento ha tenido lugar sobre las 2.00 de la madrugada (hora local) entre un grupo de reclusos de la banda Los Lobos Box, que logró salir de sus celdas.

Tras asaltar a varios guardias, se han dirigido a otro pabellón -donde se encuentran recluidos los integrantes de la banda rival Los Lobos-, tal y como ha recogido la cadena de televisión Ecuavisa.

El jefe de la Policía Nacional en El Oro, William Calle, informó ha señalado que otra decena de personas han resultado heridas y han sido trasladadas ya a hospitales de la zona. Asimismo, ha explicado que los hechos se alargaron durante 40 minutos, un período en el que se registró la detonación de varios explosivos.

Las autoridades han informado a su vez de que un grupo de presos ha logrado escaparse de la cárcel durante estos enfrentamientos, si bien ya se ha dado con el paradero de 13 de ellos.

La cárcel de Machala está ubicada en el centro de la ciudad y tiene más de 1.400 presos, por lo que son muchos los internos que han pedido en varias ocasiones al gobierno la reubicación de las instalaciones.

Las cárceles son un punto central de la crisis de violencia que sufre actualmente Ecuador. En el interior de estas instalaciones han sido asesinados unos 600 reos desde el año 2021, la mayoría en una serie de masacres perpetradas por bandas rivales.

La situación llevó en 2024 al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar el conflicto armado interno y decretar una serie de estados de excepción -que incluyen medidas como la militarización de las cárceles y que han suscitado críticas-.

