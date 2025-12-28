Al menos tres muertos en enfrentamientos durante protestas en la provincia de Latakia en Siria

Al menos tres personas murieron y otras 60 resultaron heridas este domingo en la provincia costera de Latakia, en Siria, durante enfrentamientos registrados en el marco de protestas tras el atentado contra una mezquita alauita ocurrido el viernes en la ciudad de Homs, informaron fuentes oficiales.

Según indicó la agencia estatal SANA, citando a autoridades sanitarias, los incidentes se produjeron cuando presuntos remanentes del régimen depuesto de Bashar al Asad atacaron a fuerzas de seguridad y a civiles que participaban en las manifestaciones.

Parte de los heridos presentó lesiones provocadas por armas blancas, piedras y disparos, de acuerdo con los reportes médicos.

Previamente, el jefe de seguridad de Latakia, Abdulaziz al Ahmad, señaló que durante las protestas —convocadas por Ghazal Ghazal, máximo líder religioso de la comunidad alauita— se registraron disparos al aire por parte de hombres armados, mientras las fuerzas de seguridad intentaban contener la situación y evitar enfrentamientos mayores.

Las autoridades sirias reforzaron este domingo los dispositivos de seguridad en distintas ciudades de la costa, donde se concentra gran parte de la población alauita, ante el aumento de la tensión social y los llamados a nuevas movilizaciones tras el atentado que dejó ocho muertos en la mezquita Imam Ali bin Abi Talib, en Homs.

La explosión ocurrió durante la oración del mediodía del viernes, la principal de la semana para los musulmanes. Según los primeros antecedentes de la investigación, el artefacto explosivo habría sido colocado al interior del templo.

El ataque fue reivindicado a través de Telegram por el grupo islamista Saraya Ansar al Suna, organización poco conocida que se opone a las minorías religiosas y cuyas posturas han sido vinculadas al Estado Islámico.