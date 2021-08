Amin Tarzi: “EE.UU. tiene intereses en Afganistán que requieren una presencia duradera”

hace 19 minutos

Marines de EE.UU. brindan asistencia durante una evacuación en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, en Kabul, el 20 de agosto de 2021. Foto: AFP

En entrevista con La Tercera, el director de estudios de Medio Oriente en la Universidad del Cuerpo de Marines y coeditor del libro "The Taliban and the Crisis of Afghanistan" afirma que “ninguno de los países involucrados en el conflicto afgano tenía una gran estrategia a largo plazo, con la excepción de Pakistán”.