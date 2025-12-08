Ante entrega a María Corina Machado: Diosdado Cabello llama “subasta” al Premio Nobel de la Paz

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello durante la rueda de prensa semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fue consultado sobre la ceremonia de los premios Nobel, ante lo que respondió que “con respecto a Oslo, no sé. Nosotros de eso no sabemos nada, no participamos en esa subasta. Una subasta al mejor postor que lo agarre”.

El Premio Nobel de la Paz será entregado el 10 de diciembre a la líder opositora María Corina Machado en la capital de Noruega, en que se espera que aparezca para recibir el reconocimiento luego de meses en la clandestinidad.

Mientras tanto, Cabello dijo que ese día en Venezuela habrá “una gran marcha de los campesinos” para conmemorar el aniversario de la Batalla de Santa Inés de en 1859 que ocurrió en el marco de la Guerra Federal.

El secretario general del PSUV señaló también que “nosotros tenemos el mejor de los premios, lo tiene este pueblo, que es la tranquilidad en la que vivimos y que construimos nuestro propio destino. A pulso”.

Rechazo a la mediación de Panamá

Durante esta misma rueda de prensa, Cabello se refirió al intento de José Raúl Molino, presidente de Panamá de intermediar entre Venezuela y Estados Unidos por la creciente tensión entre ambos países, algo que el ministro venezolano rechazó.

“En Panamá no hay Gobierno. Ahí se hace lo que diga Estados Unidos”, dijo Cabello ante la pregunta de la prensa.

Así también, recordó que el 20 de diciembre se llevó a cabo la “Operación Causa Justa”, la invasión por parte de Estados Unidos en Panamá para capturar a Manuel Noriega.