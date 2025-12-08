VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ante entrega a María Corina Machado: Diosdado Cabello llama “subasta” al Premio Nobel de la Paz

    La ceremonia de los premios se llevará a cabo el miércoles 10 diciembre en la ciudad de Oslo y se espera la aparición de la líder opositora María Corina Machado quien se encuentra en la clandestinidad.

    Por 
    Antonella Cicarelli

    El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello durante la rueda de prensa semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fue consultado sobre la ceremonia de los premios Nobel, ante lo que respondió que “con respecto a Oslo, no sé. Nosotros de eso no sabemos nada, no participamos en esa subasta. Una subasta al mejor postor que lo agarre”.

    El Premio Nobel de la Paz será entregado el 10 de diciembre a la líder opositora María Corina Machado en la capital de Noruega, en que se espera que aparezca para recibir el reconocimiento luego de meses en la clandestinidad.

    Mientras tanto, Cabello dijo que ese día en Venezuela habrá “una gran marcha de los campesinos” para conmemorar el aniversario de la Batalla de Santa Inés de en 1859 que ocurrió en el marco de la Guerra Federal.

    El secretario general del PSUV señaló también que “nosotros tenemos el mejor de los premios, lo tiene este pueblo, que es la tranquilidad en la que vivimos y que construimos nuestro propio destino. A pulso”.

    Rechazo a la mediación de Panamá

    Durante esta misma rueda de prensa, Cabello se refirió al intento de José Raúl Molino, presidente de Panamá de intermediar entre Venezuela y Estados Unidos por la creciente tensión entre ambos países, algo que el ministro venezolano rechazó.

    “En Panamá no hay Gobierno. Ahí se hace lo que diga Estados Unidos”, dijo Cabello ante la pregunta de la prensa.

    Así también, recordó que el 20 de diciembre se llevó a cabo la “Operación Causa Justa”, la invasión por parte de Estados Unidos en Panamá para capturar a Manuel Noriega.

    Si el actual presidente de Panamá hace un acto en rechazo a lo que hizo Estados Unidos en ese momento y un reconocimiento a los asesinados por los Estados Unidos, ahí el gobierno pensará distinto”.

    Lee también:

    Más sobre:María Corina MachadoVenezuelaNobel de la PazDiosdado CabelloPremios Nobel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller de Polonia: “Europa siempre ha querido ser un buen aliado de Estados Unidos. Es Estados Unidos el que tiene dudas”

    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    Squella fija expectativas para el debate de Anatel y apunta a urgencias en seguridad y desempleo

    Wall Street cierra a la baja mientras el mercado espera la decisión de la Fed sobre sus tasas de interés

    Alerta por riesgo de sismo mayor en el norte de Japón: gobierno emite advertencia inédita tras fuerte terremoto

    Con defensa a la PGU y despliegue de parlamentarias: el llamado interno en RN para apoyar a Kast a días del balotaje

    Lo más leído

    1.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    2.
    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    3.
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    5.
    El despegue con freno de mano que impuso la Cancillería a la candidatura de Bachelet

    El despegue con freno de mano que impuso la Cancillería a la candidatura de Bachelet

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Servicios

    SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    DMC emite aviso meteorológico para ocho regiones de Chile por probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores

    DMC emite aviso meteorológico para ocho regiones de Chile por probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores

    SHOA descarta tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

    SHOA descarta tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

    SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa
    Chile

    SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    Squella fija expectativas para el debate de Anatel y apunta a urgencias en seguridad y desempleo

    Wall Street cierra a la baja mientras el mercado espera la decisión de la Fed sobre sus tasas de interés
    Negocios

    Wall Street cierra a la baja mientras el mercado espera la decisión de la Fed sobre sus tasas de interés

    Trump anuncia paquete de US$12 mil millones para agricultores afectados por la guerra comercial con China

    Paramount lanza una oferta hostil por Warner Bros para competir con Netflix

    Review del OPPO Reno14 F 5G: un “teléfono de batalla”
    Tendencias

    Review del OPPO Reno14 F 5G: un “teléfono de batalla”

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Estudiantes vence a Gimnasia en el clásico de La Plata y enfrentará a Racing en la final del Clausura argentino
    El Deportivo

    Estudiantes vence a Gimnasia en el clásico de La Plata y enfrentará a Racing en la final del Clausura argentino

    Arne Slot responde con dureza a Mohamed Salah en plena crisis con el Liverpool

    Repasa el triunfo de Estudiantes ante Gimnasia en el clásico de La Plata por un lugar en la final del torneo argentino

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe
    Finde

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Adam Sandler revela su gusto por un disco clásico de Hole
    Cultura y entretención

    Adam Sandler revela su gusto por un disco clásico de Hole

    ¿Lograrán los niños Wara Wara despertar al gigante?  Los espectáculos de calle se tomarán las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile

    Dónde ver las nominadas a Mejor Película en los Globos de Oro 2025

    Canciller de Polonia: “Europa siempre ha querido ser un buen aliado de Estados Unidos. Es Estados Unidos el que tiene dudas”
    Mundo

    Canciller de Polonia: “Europa siempre ha querido ser un buen aliado de Estados Unidos. Es Estados Unidos el que tiene dudas”

    Alerta por riesgo de sismo mayor en el norte de Japón: gobierno emite advertencia inédita tras fuerte terremoto

    Ante entrega a María Corina Machado: Diosdado Cabello llama “subasta” al Premio Nobel de la Paz

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile