Ataques ucranianos dejan dos muertos en región fronteriza rusa

Las autoridades rusas informaron este domingo que una serie de ataques ucranianos causaron la muerte de dos personas, así como también provocaron “importantes cortes” del suministro eléctrico en la región de Bélgorod, a 40 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Al respecto, el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, informó que la ofensiva con misiles contra el territorio ruso dejó además a otras dos personas heridas.

“El enemigo ha atacado la infraestructura. Actualmente estamos evaluando los daños. Hay cortes de electricidad importantes”, apuntó a través de su canal de Telegram.

La autoridad explicó que han cambiado a fuentes de energía de emergencia y advirtió que el apagón podría afectar al sistema de alerta de misiles y drones.

En tanto, el portal go31.ru dio a conocer de interrupciones en los suministros de agua y electricidad en varias partes de la ciudad de Bélgorod y en sus alrededores después de las dos alertas de misiles registradas: una entre las 18.32 y las 19.17 y otra a las 20.04.

El alcalde de la ciudad, Valentin Demidov, confirmó esta situación a través de la red Telegram, sosteniendo que “los equipos de emergencia y las empresas de servicios públicos han iniciado las operaciones de limpieza y están cambiando a fuentes de energía de respaldo”.