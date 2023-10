Avión estadounidense derriba dron turco sobre Siria

Un avión de combate estadounidense derribó el jueves un dron turco después de que se considerara una amenaza para las fuerzas estadounidenses en el noreste de Siria, dijo una persona familiarizada con el episodio.

El episodio se produce mientras Turquía ha estado organizando ataques aéreos contra militantes kurdos a los que culpa por un ataque con bomba en Ankara el domingo.

Hay aproximadamente 900 soldados estadounidenses estacionados en Siria, que han estado trabajando con combatientes liderados por kurdos para combatir al Estado Islámico.

El Ministerio de Defensa turco aseguró que el dron no pertenecía a las Fuerzas Armadas turcas.

El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, pasa revista a una guardia de honor mientras asiste a la reapertura del Parlamento turco después del receso de verano en Ankara, el 1 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Pero un funcionario estadounidense lo describió como un dron turco armado y dijo que Estados Unidos estaba consciente de ello antes de actuar.

El avión estadounidense que derribó el dron, que estaba armado con municiones aire-tierra, era un F-16. La acción se tomó mientras las tropas estadounidenses realizaban operaciones cerca, aseguró un funcionario estadounidense.

Es probable que el derribo aumente las tensiones entre Turquía y Estados Unidos, que son aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sobre la estrategia militar estadounidense en Siria, la expulsión de Turquía del avanzado programa de cazas F-35 por parte de Estados Unidos y los vínculos del presidente Recep Tayyip Erdogan con Moscú.

Se espera que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, hable con funcionarios turcos, dijo un funcionario estadounidense.

Erdogan abandonó en julio su oposición al intento de Suecia de unirse a la OTAN después de hablar con el presidente Joe Biden. Pero la decisión de Erdogan aún debe ser aprobada por el Parlamento turco. El presidente turco afirmó el mes pasado, según los medios turcos, que la aprobación final estaría supeditada a la venta estadounidense de aviones de combate F-16.

Suecia ha dicho que ha abordado las objeciones de Turquía, incluida la aprobación de una nueva ley antiterrorista, y está esperando la aprobación para ser miembro.

Un experto en desactivación de bombas trabaja en el lugar después de un ataque en Ankara, Turquía, el 1 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Si bien los drones turcos operan con frecuencia en Siria, el derribo se produjo después de que Turquía declarara que las instalaciones militantes kurdas en Irak y Siria eran objetivos militares legítimos.

Turquía dijo que agentes vinculados al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, habían viajado desde Siria para llevar a cabo el ataque del domingo. Desde entonces, Turquía ha estado realizando ataques aéreos transfronterizos e incursiones en el norte de Irak contra posiciones sospechosas del PKK.

La Organización Nacional de Inteligencia de Turquía llevó a cabo ataques contra instalaciones en Siria pertenecientes al PKK y su rama siria, señaló el jueves un funcionario de seguridad turco. Los objetivos de los ataques incluían reservas de armas y municiones y el “personal ejecutivo” del grupo militante, indicó el funcionario.

Los funcionarios turcos señalaron que tenían información de que el bombardeo de Ankara fue planeado en Siria y que los atacantes cruzaron a Turquía desde Siria. Las operaciones continuarán “hasta que se cumpla su objetivo”, dijeron los funcionarios.

Estados Unidos ha presentado el ataque al dron como una medida necesaria para proteger a las tropas norteamericanas que se tomó luego de múltiples advertencias a las fuerzas turcas. El llamado de Austin, además de otros llamados de los comandantes militares estadounidenses, parecía ser un intento de reducir las tensiones con Ankara.

El presidente estadounidense Joe Biden se reúne con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante la cumbre de la OTAN en Madrid, España, el 29 de junio de 2022. Foto: Reuters

Los analistas de Medio Oriente dijeron que era poco probable que Turquía se retractara de sus ataques con drones contra el PKK debido a la acción de Estados Unidos.

“Es un paso audaz por parte de Estados Unidos. No todos los días Estados Unidos derriba un avión no tripulado de otro miembro de la OTAN”, dijo Charles Lister, director de los programas antiterroristas de Siria en el Instituto de Medio Oriente con sede en Washington. “Esto sólo debería leerse como un mensaje estadounidense a Ankara para que renuncie. Pero no creo que el mensaje se reciba de esa manera. Turquía ve al PKK como una amenaza existencial y seguirá presionando sobre este tema”.

En abril, Turquía llevó a cabo un ataque con drones en el norte de Irak que estuvo cerca de un convoy que transportaba al general Mazloum Abdi, un líder kurdo sirio que ha sido socio de Estados Unidos en la lucha contra los militantes del Estado Islámico.

Tres militares estadounidenses estaban en el convoy con el líder en el momento del ataque, pero no hubo víctimas.

Ankara ha culpado durante mucho tiempo a Abdi y a las Fuerzas Democráticas Sirias que él dirige por los ataques terroristas en Turquía. Abdi ha negado cualquier implicación y funcionarios estadounidenses han dicho que el general se ha centrado en su campaña contra el Estado Islámico.