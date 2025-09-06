SUSCRÍBETE
Mundo

Boko Haram mata al menos a 60 personas en un ataque nocturno contra una aldea nigeriana

Los militantes del grupo yihadista atacaron el poblado de Darul Jamal la noche del viernes, hasta donde llegaron en motocicletas y comenzaron a disparar indiscriminadamente para luego incendiar casas.

Por 
Lya Rosen
Ejército de Nigeria. Archivo Europa Press.

El grupo yihadista Boko Haram mató a más de 60 personas en un ataque a una aldea en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, a donde la gente había regresado recientemente después de años de desplazamiento.

El ataque fue realizado el viernes por la noche, cuando los militantes atacaron el poblado de Darul Jamal, donde se encuentra una base militar en la frontera entre Nigeria y Camerún, en la que también mataron al menos a cinco soldados.

Los residentes de Darul Jama afirmaron que los combatientes de Boko Haram llegaron en motocicletas, disparando indiscriminadamente e incendiando casas.

“Fueron casa por casa, matando a los hombres y dejando a las mujeres atrás. Casi todos los hogares están afectados”, declaró a la agencia Reuters el líder de la aldea, quien pidió el anonimato, añadiendo que más de 20 casas y 10 autobuses quedaron destruidos.

El mismo dirigente afirmó que hasta la mañana de este sábado se habían recuperado 70 cadáveres y que aún había más residentes desaparecidos en los alrededores. Una cifra que difiere de la entregada a la agencia AFP por Babagana Ibrahim, comandante de una milicia afín al gobierno, que afirmó que fueron 55 las personas que murieron, incluidos seis soldados.

En una visita al pueblo la mañana de hoy, el gobernador de Borno, Babagana Zulum, le comentó a la misma AFP que “es muy triste, esta comunidad fue reasentada hace algunos meses y continuó con sus actividades normales”.

“La fuerza numérica del ejército nigeriano no es suficiente para contener la situación”, afirmó, añadiendo que un grupo de defensa recién creado, llamado Guardias Forestales, reforzará el personal de seguridad en la región.

Boko Haram. Archivo.

Por su parte, el portavoz de la Fuerza Aérea Nigeriana, Ehimen Ejodame, dijo que las imágenes de vigilancia de la noche del viernes revelaron que los militantes “huían hacia el norte desde la ciudad hacia los arbustos cercanos”.

“En una serie de tres ataques precisos y sucesivos, los terroristas que huían fueron atacados decisivamente, lo que resultó en la neutralización de más de 30 insurgentes”, afirmó.

Por su parte, el ejército de Nigeria afirmó que ha intensificado las operaciones en el estado de Borno en los últimos meses para tratar de contener a las milicias y combatientes de Boko Haram y su grupo escindido, la filial de ISIL (ISIS) en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Se cree que la zona está bajo el control de un comandante de Boko Haram llamado Ali Ngulde, según AFP, que citó a una fuente de seguridad diciendo que él dirigió el ataque.

Borno ha estado en el centro de una insurgencia de 15 años por parte del grupo militante, que ha obligado a más de dos millones de personas a huir de sus hogares y ha matado a más de 40.000.

En el apogeo de su poder en 2015, Boko Haram, que ganó notoriedad internacional en abril de 2014 cuando secuestró a más de 270 colegialas de la ciudad de Chibok, controlaba enormes zonas en el estado de Borno antes de ser derrotado.

