    Brasil: los diputados aprueban una drástica reducción de la pena de Bolsonaro

    La cámara baja de Brasil impulsó la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que puede reducir fuertemente la pena del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo, en una caótica sesión que incluyó un intento de boicot. Ahora el texto debe ser aprobado por el Senado, mientras la última palabra la tendrá el poder judicial.

    RFI
    El expresidente Jair Bolsonaro sale del hospital bajo fuertes medidas de seguridad después de someterse a procedimientos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agênc

    El líder ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro, de 70 años, fue condenado por la Corte Suprema en septiembre por intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder los comicios en 2022.

    Fue encarcelado a finales de noviembre en unas dependencias policiales en Brasilia.

    El proyecto de ley, introducido de forma inesperada este martes en el orden del día de la Cámara de Diputados, reduce significativamente el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el de golpe de Estado.

    De ser aprobado también en el Senado, Bolsonaro podrá reducir su pena de 27 años de cárcel a “más o menos dos años y cuatro meses”, indicó el parlamentario a cargo del proyecto, Paulinho da Força, en un video enviado a la AFP.

    La última palabra para el cálculo exacto de la pena la tendría el poder judicial.

    La aplicación del proyecto de ley daría además libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas que se encuentran presos por la asonada del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula.

    “Es un gesto de reconciliación. Un país no puede ser eternamente prisionero de su pasado reciente”, dijo Paulinho da Força en el hemiciclo.

    La sesión en la Cámara de Diputados, de mayoría conservadora, vivió momentos de confusión.

    El legislador izquierdista Glauber Braga fue desalojado por la fuerza por varios policías legislativos tras denunciar una “ofensiva golpista” a favor de Bolsonaro y ocupar la silla del presidente de la cámara para boicotear la sesión.

    La emisión oficial en directo de la sesión fue interrumpida, los periodistas presentes en el plenario fueron obligados a abandonar la sala y hubo escenas de empujones y forcejeos.

    La Federación de Periodistas de Brasil “repudió vehementemente” en un comunicado “el episodio de violencia” contra algunos de sus profesionales.

    “Inmunidad”

    La aprobación del proyecto (con 291 votos a favor y 148 en contra) fue celebrada por la oposición de derecha, mayoritaria en la cámara baja.

    “No es la amnistía que nos gustaría, pero es el paso que podemos dar”, dijo el diputado opositor Sóstenes Cavalcante, señalando que Bolsonaro dio su “ok” al proyecto de reducción de penas.

    El partido de Lula, de su lado, calificó la iniciativa de “inaceptable”.

    “Lo que está sucediendo hoy es una vergüenza, un atentado contra la democracia y un esfuerzo más de inmunidad”, declaró el líder del oficialismo, el diputado Lindbergh Farias.

    El proyecto de ley estuvo detenido varios meses en el Congreso, pero revivió tras el anuncio la semana pasada de la precandidatura a la presidencia del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente.

    Lula ha manifestado su intención de presentarse a un cuarto mandato en las presidenciales de 2026.

    Cirugía para Bolsonaro

    Los abogados de Bolsonaro pidieron paralelamente este martes que su cliente pueda dejar la cárcel para someterse a una cirugía de “inmediato” debido al deterioro de su estado de salud, y reiteraron su pedido de que cumpla su pena en casa por motivos “humanitarios”.

    El expresidente debe someterse a dos cirugías urgentes: un “bloqueo anestésico del nervio frénico” para tratar un hipo recurrente, y una cirugía para reparar una hernia inguinal, según los abogados.

    Ambas intervenciones requieren hospitalización de cinco a siete días y anestesia general.

    El exmandatario sufre secuelas permanentes de una puñalada en el vientre que recibió en 2018 durante un acto de campaña en las presidenciales.

