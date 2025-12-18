SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Cámara de Representantes de EE.UU. rechaza resolución de legisladores demócratas que buscaba evitar escalada militar en Venezuela

    La votación fue realizada un par de horas antes de que Donald Trump pronuncie esta noche un discurso a la nación, en el que podría anunciar nuevas medidas contra el país sudamericano.

    Por 
    Cristóbal Palacios
     
    Luis Cerda
    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump. Foto: Europa Press.

    La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este miércoles el intento de legisladores demócratas para evitar una eventual escalada militar con Venezuela, luego de que la administración de Donald Trump declarara al gobierno de Nicolás Maduro como “organización terrorista” y ordenara el bloqueo de toda la flota petrolera venezolana.

    Así lo confirmó el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara a través de su cuenta de la red social X.

    La votación fue realizada un par de horas antes de que Trump pronuncie esta noche un discurso a la nación para hacer un balance de su gestión, a pocos días de cumplir un año en la Casa Blanca.

    En este mensaje -según aseguró el periodista conservador Tucker Carlson- el líder republicano anunciará el inicio de una guerra con Venezuela, según le habría informado un miembro del Congreso.

    Iniciativas demócratas

    Esta tarde, los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos habían presentado dos resoluciones sobre poderes de guerra para limitar una eventual escalada militar con Venezuela.

    La primera fue ingresada por el representante demócrata Gregory Meeks y apunta a retirar a las Fuerzas Armadas estadounidenses “de las hostilidades con cualquier organización terrorista designada por la Presidencia en el hemisferio occidental”, salvo que el Congreso haya declarado la guerra o autorizado expresamente el uso de la fuerza militar.

    En paralelo, el representante demócrata Jim McGovern presentó una segunda resolución que busca retirar a las Fuerzas Armadas “de las hostilidades dentro o contra Venezuela que no hayan sido autorizadas por el Congreso”. Este texto tendría mayores posibilidades de ser aprobado, ya que cuenta con el apoyo de tres legisladores republicanos, según informó la cadena CBS.

    La ofensiva legislativa se sustenta en la resolución de poderes de guerra de 1973, que establece que el presidente debe consultar al Congreso “en todos los casos posibles” antes de involucrar a las Fuerzas Armadas en hostilidades, salvo que exista una declaración de guerra u otra autorización legislativa.

