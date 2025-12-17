SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    En medio de expectación por discurso de Trump: Demócratas de la Cámara de Representantes presentan resoluciones contra una guerra en Venezuela

    Legisladores buscan limitar una eventual escalada militar en territorio venezolano, luego de trascendidos de que el mandatario estadounidense anuncie esta noche una declaración de guerra y tras declarar ayer "organización terrorista" al gobierno de Maduro y ordenara un bloqueo total de petroleros.

    Por 
    Luis Cerda
     
    Europa Press

    Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron dos resoluciones sobre poderes de guerra para limitar una eventual escalada militar con Venezuela, luego de que la administración de Donald Trump declarara al gobierno de Nicolás Maduro como “organización terrorista” y ordenara el bloqueo de toda la flota petrolera venezolana.

    La primera iniciativa fue ingresada por el representante demócrata Gregory Meeks y apunta a retirar a las Fuerzas Armadas estadounidenses “de las hostilidades con cualquier organización terrorista designada por la Presidencia en el hemisferio occidental”, salvo que el Congreso haya declarado la guerra o autorizado expresamente el uso de la fuerza militar.

    Desde el comité de Exteriores de los demócratas señalaron que “la Cámara votará pronto” la resolución de Meeks, cuyo objetivo es “poner fin a los ataques militares extrajudiciales” en la región. En ese contexto, instaron a respaldar la propuesta y subrayaron que “los miembros deben votar sí y dejar claro que ningún presidente puede arrastrar unilateralmente a Estados Unidos a un conflicto que el pueblo estadounidense no desea”.

    En paralelo, el representante demócrata Jim McGovern presentó una segunda resolución que busca retirar a las Fuerzas Armadas “de las hostilidades dentro o contra Venezuela que no hayan sido autorizadas por el Congreso”. Este texto tendría mayores posibilidades de ser aprobado, ya que cuenta con el apoyo de tres legisladores republicanos, según informó la cadena CBS.

    La ofensiva legislativa se sustenta en la resolución de poderes de guerra de 1973, que establece que el presidente debe consultar al Congreso “en todos los casos posibles” antes de involucrar a las Fuerzas Armadas en hostilidades, salvo que exista una declaración de guerra u otra autorización legislativa.

    Expectación por discurso de Trump

    Las iniciativas se conocen horas antes de que Trump pronuncie esta noche, en horario de máxima audiencia, un discurso a la nación para hacer un balance de su gestión, a pocos días de cumplir un año en la Casa Blanca.

    Su intervención se producirá en medio de trascendidos de una eventual declaración de guerra contra su par venezolano, Nicolás Maduro, tras meses de bombardeos contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela.

    Fue el periodista conservador Tucker Carlson quien afirmó este miércoles que Trump anunciará esta noche una guerra con Venezuela durante su discurso, según le habría informado un miembro del Congreso.

