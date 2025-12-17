SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Tucker Carlson asegura que Trump declarará la guerra a Venezuela durante su discurso de esta noche a la nación

    “Ayer (martes) se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00 (23.00 de Chile)”, aseguró el periodista conservador.

    Fernando Fuentes 
    Fernando Fuentes
    Donald Trump estrecha la mano de Tucker Carlson en un evento de campaña patrocinado por el grupo conservador Turning Point USA, en Duluth, Georgia, el 23 de octubre de 2024. Foto: Archivo Carlos Barria

    El periodista conservador Tucker Carlson afirmó este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará una guerra con Venezuela durante su discurso a la nación de esta noche, según le habría informado un miembro del Congreso.

    “Ayer (martes) se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00 (23.00 de Chile)”, aseguró Carlson en el pódcast Judging Freedom, de tendencia conservadora.

    “Quién sabe si eso realmente sucederá. No lo sé. Y no quiero exagerar lo que sé, que en general es bastante limitado. Pero un miembro del Congreso me lo dijo esta mañana”, agregó.

    El comunicador no identificó al legislador que le habría transmitido la información ni aportó documentos o fuentes oficiales que respalden su afirmación.

    Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han confirmado que el discurso presidencial incluya un anuncio de guerra o una acción militar contra Venezuela. Tampoco se ha difundido una agenda oficial del mensaje que anticipe un giro de ese calibre en la política exterior estadounidense.

    Carlson, una figura influyente en audiencias conservadoras, ha sido crítico de intervenciones militares en el extranjero y ha cuestionado en otras ocasiones la información difundida por funcionarios de seguridad nacional.

    El periodista se convirtió en una de las voces más destacadas de la derecha en Estados Unidos como presentador en Fox News, de donde fue despedido en 2023 después de que la cadena investigara un mensaje privado con contenido racista y violento.

    Trump comparecerá esta noche por televisión para dar un discurso a la nación desde la Casa Blanca en el que hará balance de su casi primer año de gestión. También manifestará los planes que tiene durante los tres próximos años, según indicó el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

    Se prevé que el mandatario aborde sus esfuerzos para reducir el costo de la vida ante las crecientes críticas entre sus propios seguidores, quienes le reprochan haberse centrado más en la política exterior que en los asuntos internos.

    Esta intervención tendrá lugar, no obstante, en pleno aumento de la tensión en el Caribe, donde el Pentágono ha desplegado en los últimos meses un gran operativo militar con la justificación de combatir el narcotráfico que opera en la región.

    Esto ha incluido una serie de bombardeos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental contra alrededores de dos docenas de supuestas narcolanchas, provocando la muerte de al menos 95 de sus tripulantes.

    Trump aseguró el martes en su cuenta de Truth Social que Venezuela “está rodeada” por “la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y que la conmoción será como nunca antes hasta que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.

    “No queremos una guerra por petróleo”

    La Asamblea Nacional dominada por el chavismo se reunió este miércoles, en sesión extraordinaria, para aprobar un acuerdo en rechazo al anuncio de Donald Trump sobre el bloqueo de buques petroleros que entren y salgan de Venezuela.

    El Parlamento venezolano tildó las palabras usadas por el mandatario norteamericano, con las que señaló como ilegítimo al régimen de Nicolás Maduro y de utilizar el petróleo para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro, como “desaforadas” y “extravagantes”.

    A juicio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, Washington ya confesó el crimen con la medida. Reitero que la Casa Blanca no busca combatir el tráfico de drogas hacia suelo norteamericano, sino que su objetivo es apropiarse del petrolero venezolano.

    “Venezuela nunca ha entrado en una guerra con ningún país del mundo, como no sea nuestra guerra de liberación e independencia; somos gente de paz, no pusimos esa flota criminal allí (en el Caribe). Nosotros no queremos una guerra por petróleo, pero tengan la certeza de que vamos a luchar, no nos vamos a rendir”, advirtió Rodríguez.

    En la misma línea, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó este miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) preservará “a toda costa” la integridad territorial y el actual sistema “constitucional y democrático” tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos de bloquear todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan del país.

    “La Fanb, cumpliendo estrictamente las órdenes impartidas por nuestro comandante en jefe, con serenidad imperturbable, sin caer en provocaciones (…) preservará a toda costa el actual sistema constitucional y democrático, así como la integridad territorial del país", señaló Padrino López al leer un comunicado en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    Además, dijo que las Fuerzas Armadas defenderán los “legítimos derechos sobre sus espacios aéreos y marítimos, y de forma irreductible defenderá su libertad, soberanía, independencia y paz”.

    Padrino López señaló que las “burdas y soberbias amenazas” de Trump no “intimidan” a Venezuela. “Le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas (…) y que la dignidad de esta patria no se negocia ni se amilana ante nadie", añadió.

