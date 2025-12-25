Candidata oficialista de Honduras acusa al CNE de sucumbir ante la “imposición extranjera” de Trump

La candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Rixi Moncada, acusó este jueves al Centro Nacional Electoral (CNE) de “asesinar” la democracia y sucumbir ante el “fraude” y la “imposición extranjera” tras declarar como ganador de las elecciones del 30 de noviembre a Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional.

“El CNE, atendiendo las instrucciones del imperio, asesinó nuestra incipiente democracia, pero nuestro pueblo no es ingenuo: la proclama del ‘presidente electo’ es un fraude y una imposición extranjera”, aseguró en un mensaje publicado en redes sociales.

Del mismo modo, remarcó que “el presidente electo” pidió “la intervención” del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien había respaldado oficialmente a Asfura antes de los comicios.

“En el silencio electoral, ellos pagaron mensajes masivos amenazantes contra los votantes que reciben remesas, con la única intención de torcer la voluntad popular”, aseguró la candidata de LIBRE.

En este contexto, instó a las autoridades a investigar presuntas irregularidades en el marco de los comicios. “Denuncio al bipartidismo que, con ignominia, dejó las huellas de su plan criminal y fraudulento en 26 audios que deben ser investigados hasta las últimas consecuencias”, señaló.

El candidato por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, que quedó segundo en la contienda electoral por menos de un punto porcentual de diferencia con Asfura, también rechazó la declaración del CNE, asegurando que “no refleja la verdad completa del voto ciudadano”.

Nasralla denunció que lo que sucedido en Honduras “es igual a lo que los líderes de izquierda lograron en Venezuela imponiendo a la fuerza a Nicolás Maduro”, por lo que lamentó también que “se está tolerando un recuento limitado con el aval del presidente de Estados Unidos, a quien malinformaron”.

El CNE detalló que Asfura alcanzó el 40,27% de los votos, por delante de Nasralla, que obtuvo un 39,53% del apoyo popular, y de Moncada, que logró un 19,19% de las papeletas.