    Colombia despliega 30 mil militares en la frontera con Venezuela tras captura de Nicolás Maduro y su esposa

    El Puesto de Mando Unificado (PMU) desde Cúcuta también mostró su respaldo al presidente Gustavo Petro, que fue acusado por Trump el sábado de tener "fábricas de cocaína".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Colombia despliega 30 mil militares en la frontera con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa

    El gobierno de Colombia definió durante la jornada del sábado el despliegue de 30 mil soldados en su frontera con Venezuela.

    Lo anterior, luego que la madrugada del mencionado día el ejército estadounidense desarrollara un operativo militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

    Desde la ciudad de Cúcuta, se estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) que ha evaluado la situación en la frontera.

    Así, luego de conocidas las noticias desde Venezuela, tomó como primera determinación “adelantar la preparación y asignación de recursos orientados a la atención integral de la población colombiana en zona de frontera”.

    “El Centro Intégrate del Ministerio de Igualdad y Equidad fortalece su operación plena en el departamento con la implementación de la unidad móvil en Tibú y la conformación de un equipo departamental. Las Fuerzas Armadas se encuentran en primer grado de alistamiento para atender eventuales situaciones de seguridad en la zona de frontera, para garantizar la soberanía, la defensa y la integridad territorial”, agregaron al respecto.

    Además de lo anterior, el gobierno colombiano dispuso “un despliegue de 30.000 soldados en la frontera con Venezuela, priorizando las zonas fronterizas críticas, bajo un esquema de respuesta integral y articulada entre todas las entidades del Estado”.

    Por otro lado, desde el PMU también criticaron las declaraciones de Donald Trump en contra del presidente colombiano Gustavo Petro.

    “Se expresa un total respaldo al presidente Gustavo Petro, así como el rechazo a las acusaciones que se han formulado en su contra. El presidente Petro fue elegido democráticamente por el pueblo colombiano, y es quien ha liderado la más contundente lucha contra el narcotráfico en la historia de Colombia y en la región”, señalaron.

    Durante su conferencia desde Mar-a-Lago, Trump acusó al presidente colombiano de tener “fábricas de cocaína”.

    “Está haciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos (...) Así que tiene que cuidar su trasero”, amenazó el mandatario estadounidense.

