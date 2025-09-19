Comité para la Protección de los Periodistas dice que Israel asesinó a 31 reporteros tras ataque en Yemen

El Comité para la Protección de los Periodistas dice Israel asesinó a 31 periodistas tras ataque en Yemen

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) emitió un informe durante esta semana que detalla el asesinato de 31 periodistas en Yemen tras el último bombardeo por parte de Israel a la capital de ese país, Saná.

El informe por parte de la asociación detalla que uno de los ataques israelíes del pasado 10 de septiembre habría tenido como objetivo los diarios 26 de septiembre y Al-Yemen, en particular la sede de la llamada Dirección de Orientación Moral, por su vinculación con el régimen de los hutíes.

⭕️The IDF struck military targets belonging to the Houthi terrorist regime in the areas of Sanaa and Al Jawf in Yemen.



Among the targets struck:

• Military camps in which the Houthi regime gathered intelligence, and planned & executed terrorist attacks against Israel.

• A… — Israel Defense Forces (@IDF) September 10, 2025

“Se trata de un ataque brutal e injustificado contra personas inocentes cuyo único delito era trabajar en el ámbito de los medios de comunicación, armadas únicamente con sus plumas y sus palabras”, señaló Nasser Al-Khadri, uno de los editores del medio 26 de septiembre, a la CPJ.

Desde la organización con sede en Nueva York mencionan que además de los fallecidos, al menos otros 22 periodistas habrían resultado heridos tras el ataque.

De parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, justificaron el ataque señalando que “durante la guerra, el cuartel general dirigió los esfuerzos propagandísticos y el terror psicológico del régimen terrorista”, en una declaración compartida al Washington Post.

Según las informaciones que maneja la CPJ, el ataque de la semana sería uno de los mayores atentados contra representantes de los medios de comunicación en los últimos 16 años.

Por cifras de fallecidos sería el segundo ataque más mortífero desde que la entidad realiza registros, solo superado por un caso en Maguindanao en Filipinas durante 2009, cuando asesinaron a 32 periodistas.

Además de lo anterior, el informe de la CPJ detalla que desde 2016, un sexto de las muertes de periodistas en el mundo han sido responsabilidad de ataques por parte del gobierno de Israel. En particular, de un total de 227 muertes que registra la organización, 37 fallecidos han sido por ataques israelíes en Gaza, Líbano, Irán y Yemen.