Avaluadas en más de US$2 millones: las armas que se incautaron en el mortífero megaoperativo policial en Río de Janeiro

Durante la reciente megaoperación policial contra el narcotráfico en Río de Janeiro —la más letal registrada en Brasil—, las autoridades confiscaron más de dos millones de dólares en armas, entre ellas fusiles de guerra provenientes de distintos países, informó este sábado el gobierno estatal.

El operativo, realizado el pasado martes en dos complejos de favelas de la ciudad, dejó al menos 117 fallecidos, en el marco de un despliegue contra el Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales del país.

Según informó la administración regional, se trató de “una de las mayores incautaciones de armamento de guerra en un solo día”.

Las incautaciones

De acuerdo a lo detallado por las autoridades, hubo 120 armas decomisadas , de las cuales 93 corresponden a fusiles, avaluadas en 12,8 millones de reales (unos US$2,4 millones).

Además, se encontraron municiones, explosivos, drogas y equipamiento militar.

Parte del arsenal provenía de países como Venezuela, Argentina, Perú, Bélgica, Rusia y Alemania, e incluía modelos utilizados en zonas de conflicto, como el AK-47 y el FAL, algunos de ellos pertenecientes a fuerzas armadas extranjeras.

“Estamos ante un arsenal típico de un escenario de guerra”, señaló el secretario de la Policía Civil de Río de Janeiro, Felipe Curi. La autoridad agregó que las investigaciones ahora apuntan a identificar las rutas utilizadas por las organizaciones criminales para introducir este armamento en la ciudad.

El operativo ha generado críticas de residentes y organismos de derechos humanos, que denuncian un uso excesivo de la fuerza.