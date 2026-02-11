Congreso de Perú alcanza las firmas necesarias para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente Jerí

La prensa peruana informó este miércoles que el Congreso de ese país logró reunir las 78 firmas necesarias para convocar a una sesión plenaria de urgencia que permita debatir la moción de censura y vacancia contra el presidente José Jerí.

Según el proceso establecido, la solicitud deberá ser presentada ante el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien tiene un plazo de 15 días para emitir la convocatoria e invitar a los parlamentarios, indicó el diario limeño La República.

Con el respaldo de Alianza para el Progreso y Podemos Perú, la oposición contaría con los 78 votos requeridos para convocar a una sesión plenaria de emergencia para debatir las mociones de censura presentadas contra Jerí por sus reuniones extraoficiales con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

El vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, detalló que 16 de los 17 parlamentarios de su colectividad suscribirán el pedido.

Horas antes, el líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, indicó que firmaría el documento.

El congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) fue quien solicitó a las 13 bancadas del Legislativo que se debata y apruebe una sesión extraordinaria del Pleno con carácter de urgencia para debatir la moción de vacancia presentada contra Jerí por supuesta incapacidad moral permanente.

Pese al complejo momento del mandatario peruano, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país reveló que el Vaticano confirmó que Jerí será recibido en audiencia por el Papa León XIV el próximo 11 de mayo.