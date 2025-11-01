Continúan ataques en la Franja de Gaza: autoridades gazatíes reportan la muerte de cinco personas tras acciones de Israel

Imagen del 22 de octubre de 2025 de un entierro de cuerpos no identificados de palestinos, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. Foto: Xinhua

A pesar de que se volviera a establecer el alto al fuego en la Franja de Gaza tras una serie de ataques de Israel el pasado miércoles, este sábado el Ministerio de Salud de Gaza reportó la muerte de cinco personas tras una serie de ataques israelíes.

La institución sanitaria entregó un balance de las víctimas este sábado, en el que además confirmó un total de 22 fallecidos desde el jueves, según consigna Europa Press.

Según reportó el medio DW, durante esta jornada se registraron una serie de disparos por parte del ejército israelí, además de ataques aéreos en Jan Yunis.

Desde el inicio del precario alto al fuego del pasado 11 de octubre, han fallecido un total de 226 personas al interior de la Franja de Gaza.

Por otro lado, se vislumbra una situación compleja en la zona, luego que Israel acusara este mismo sábado que algunos de los cuerpos entregados por Hamas no corresponderían a rehenes israelíes.

Hasta ahora, el movimiento islamista palestino ha devuelto los cuerpos de 17 de los 28 rehenes fallecidos que accedió a entregar en el marco del acuerdo de tregua mediado por Estados Unidos.