Crisis en Nicaragua: Sergio Ramírez acepta nacionalidad colombiana y Gioconda Belli agradece a Boric

“Bienvenido a su segunda patria”. Con esa frase, la cancillería colombiana anunció esta mañana que el escritor y político Sergio Ramírez había aceptado la cuidadanía colombiana. Esto, días después de que el régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua, decidiese quitar la nacionalidad nicaragüense de 94 opositores, y entre ellos, a Ramírez, a quien el régimen calificó de “golpista”.

El ofrecimiento de nacionalidad tuvo lugar en Madrid, donde el canciller colombiano Álvaro Leyva se encontró con Ramírez. El anuncio contó con la presencia de la esposa del escritor, Gertrudir Guerrero Mayorga, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos y el expresidente español Felipe González.

En el comunicado de la cancillería, Leyva señaló: “Ayer, en Madrid, España, interpretando la solidaridad del país todo y el sentimiento del presidente Gustavo Petro, ofrecí la nacionalidad colombiana al político, intelectual y escritor nicaragüense Sergio Ramírez”.

Cuando se supo, el 16 de febrero, que se le había quitado la nacionalidad a decenas de opositores al régimen nicaragüense, el presidente colombiano Gustavo Petro declaró al respecto en un twit: “América Latina debe ser un espacio sin presos políticos”. Además, condenó las violaciones a los Derechos Humanos y respaldó a los perseguidos: “Mi solidaridad con los 94 nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad”, indicó Petro.

Hasta el momento, Gustavo Petro había intentado mantenerse al margen en la situación nicaragüense, ya que entre Managua y Bogotá aún existe un litigio sobre territorio marítimo a resolver.

Quien si se mostró más abierto a criticar a Daniel Ortega fue el presidente de Chile Gabriel Boric, quien llegó a calificar al mandatario nicaragüense como “dictador” debido a la expatriación y expulsión de 222 personas que estaban presas, y por el despojamiento de nacionalidad de otras 94, todo esto en menos de dos semanas.

“Un abrazo fraterno a Gioconda, Sergio, Sofía, Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense. No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto. No están solos!”, compartió en Twitter el presidente Boric, refiriéndose a algunos de los escritores y políticos expatriados.

En la misma dirección, y bajo la orden del presidente Boric, el gobierno ofreció residencia y ciudadanías chilenas a los nicaragüenses que hubieran sido despojados de su nacionalidad. “El Gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional, que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan”, indicó el comunicado.

Por su parte, el canciller argentino Santiago Cafiero también ofreció la ciudadanía a los opositores nicaragüenses expulsados. En una entrevista en Radio Con Vos, Cafiero indicó: “La Argentina está en condiciones de darles la ciudadanía”. De todos modos, indicó que se trata de un “trámite personal” que se realiza a petición del interesado.

Cafiero remarcó el haber hablado sobre esto con el presidente Alberto Fernández: “Argentina siempre ha marcado la necesidad de que Nicaragua vuelva a respetar los derechos humanos. Ha condenado la persecución que han sufrido muchos nicaragüenses”.

La poeta Gioconda Belli, que hace años vive exiliada en Madrid, agradeció el gesto del presidente chileno y del canciller argentino en un twit. “Celebro de todo corazón la noticia de que Argentina y Chile nos han extendido la mano a los nicaragüenses para brindarnos la nacionalidad en sus países. Ese gesto consuela y muestra que en América Latina hay solidaridad para quienes sufrimos dictaduras. Gracias!”, comentó la escritora.