Demócratas presionan a Trump y publican nuevas fotografías relacionadas con el caso Epstein

Los demócratas de la comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han vuelto a presionar a la Administración Trump al publicar otro lote de fotografías relacionadas con el delincuente sexual Jeffrey Epstein en las que aparecen, entre otros, el intelectual Noam Chomsky a bordo del avión del multimillonario fallecido.

Las aproximadamente 70 fotografías publicadas este jueves por la comisión en la plataforma de almacenamiento Dropbox incluyen varios pasaportes de mujeres censurados, así como mensajes de texto sobre su presunto reclutamiento, y frases de la novela Lolita, de Vladimir Nabokov, escritas en partes del cuerpo femeninas.

El empresario Bill Gates con una mujer cuya identidad fue resguardada.

“Los demócratas continuarán publicando fotografías y documentos del patrimonio de Epstein para proporcionar transparencia al pueblo estadounidense”, ha dicho en un comunicado el representante demócrata por California, Robert Garcia, quien ha instado a “poner fin” al “encubrimiento” por parte de la Casa Blanca a pocos días de que se cumpla el plazo para desclasificar los archivos del caso.

Alrededor de 95.000 fotografías están siendo revisadas por la comisión, entregadas por los herederos de Epstein, si bien no hay contexto sobre ninguna de las imágenes publicadas. La información personal de las víctimas ha sido censurada.

En el último lote de fotografías publicado por los demócratas el pasado 12 de diciembre aparecían tanto el antiguo asesor de Trump, Steve Bannon, como el expresidente Bill Clinton, el empresario Bill Gates -que vuelve a aparecer en las imágenes publicadas este jueves- o el exsecretario del Tesoro Larry Sumers.

El pie con la cita de la novela Lolita.

Trump -que en un primer momento dio carpetazo al caso de Epstein tras un informe del Departamento de Justicia que aseguraba que no existía una “lista de clientes” que recoja los nombres de todas las personas involucradas en las fiestas organizadas por el magnate y en la red de tráfico de menores- cambió de postura hace unos meses a raíz de la publicación de una serie de correos electrónicos por parte de los demócratas.

Desde entonces, ha autorizado publicar la totalidad de los archivos del caso pese a que ha acusado a los demócratas de querer “confundir” y “desviar la atención” con sus maniobras. El Congreso aprobó en noviembre, tras el visto bueno del presidente, desclasificar todos los documentos relacionados con la trama.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. Las Islas Vírgenes fueron presuntamente el epicentro de la trama de pedofilia liderada por el magnate junto a su expareja, Ghislaine Maxwell.