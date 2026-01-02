Detienen a un asesor de Bolsonaro por infringir las medidas cautelares de su condena por golpismo

El que fuera asesor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, Filipe Martins, ha sido puesto en prisión preventiva después, después de que sus abogados reconocieran que había accedido a su perfil de LinkedIn, infringiendo así una de las medidas cautelares que se le impuso, en el marco de su condena a 21 años de cárcel por su participación en la trama golpista de 2022.

Martins, que se encontraba en prisión domiciliaria a la espera de comenzar de manera efectiva su condena por delitos de golpismo, es uno de los autores, según el fallo de la Justicia brasileña, de elaborar el borrador de un decreto para poner en cuestión los resultados de las elecciones presidenciales de 2022.

Dicho texto fue presentado por el propio Bolsonaro a los comandantes de las Fuerzas Armadas, algunos de los cuales se desentendieron de las pretensiones del expresidente, no así, por ejemplo, el entonces jefe de la Armada, Almir Garnier.

Martins tiene prohibido usar plataformas digitales y redes sociales. El juez instructor del caso, el magistrado del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, no ha dado como buenas las alegaciones de los abogados, que sostienen que son ellos quienes se encargan de sus cuentas en internet, informa ‘O Globo’.

Así, sostuvieron ante el juez que Martins no publicó nada en la citada red social y que son ellos quienes la utilizan para elaborar la defensa. La prohibición del Supremo incluye el uso de redes sociales y otras plataformas tanto por el acusado como por terceras personas.

Martins ingresó en prisión domiciliaria este pasado sábado ante el posible riesgo de fuga, después de que fuera condenado a 21 años de cárcel por su participación en la trama golpista y tras la huida de otro de los condenados, el antiguo jefe de la Policía de Carreteras, Silvinei Vasquez, detenido en Paraguay cuando intentaba tomar un vuelo hacia El Salvador en vísperas de Navidad.