SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Detienen a un asesor de Bolsonaro por infringir las medidas cautelares de su condena por golpismo

    Sus abogados reconocieron que habían accedido a su perfil de LinkedIn, infringiendo así una de las medidas cautelares que se le impuso.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Jair Bolsonaro.

    El que fuera asesor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, Filipe Martins, ha sido puesto en prisión preventiva después, después de que sus abogados reconocieran que había accedido a su perfil de LinkedIn, infringiendo así una de las medidas cautelares que se le impuso, en el marco de su condena a 21 años de cárcel por su participación en la trama golpista de 2022.

    Martins, que se encontraba en prisión domiciliaria a la espera de comenzar de manera efectiva su condena por delitos de golpismo, es uno de los autores, según el fallo de la Justicia brasileña, de elaborar el borrador de un decreto para poner en cuestión los resultados de las elecciones presidenciales de 2022.

    Dicho texto fue presentado por el propio Bolsonaro a los comandantes de las Fuerzas Armadas, algunos de los cuales se desentendieron de las pretensiones del expresidente, no así, por ejemplo, el entonces jefe de la Armada, Almir Garnier.

    Martins tiene prohibido usar plataformas digitales y redes sociales. El juez instructor del caso, el magistrado del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, no ha dado como buenas las alegaciones de los abogados, que sostienen que son ellos quienes se encargan de sus cuentas en internet, informa ‘O Globo’.

    Así, sostuvieron ante el juez que Martins no publicó nada en la citada red social y que son ellos quienes la utilizan para elaborar la defensa. La prohibición del Supremo incluye el uso de redes sociales y otras plataformas tanto por el acusado como por terceras personas.

    Martins ingresó en prisión domiciliaria este pasado sábado ante el posible riesgo de fuga, después de que fuera condenado a 21 años de cárcel por su participación en la trama golpista y tras la huida de otro de los condenados, el antiguo jefe de la Policía de Carreteras, Silvinei Vasquez, detenido en Paraguay cuando intentaba tomar un vuelo hacia El Salvador en vísperas de Navidad.

    Más sobre:BrasilBolsonaroCautelares

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes en prácticas clínicas

    Investigadores suizos creen que bengalas sobre botellas de champán provocaron incendio fatal en bar

    Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara: “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible”

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos

    Terremoto de magnitud 6,5 afecta al sur de México

    Lo más leído

    1.
    Perú endurece su postura migratoria y advierte que negará el ingreso a extranjeros irregulares

    Perú endurece su postura migratoria y advierte que negará el ingreso a extranjeros irregulares

    2.
    Terremoto de magnitud 6,5 afecta al sur de México

    Terremoto de magnitud 6,5 afecta al sur de México

    3.
    Dachas, residencias de lujo y palacios secretos: el imperio inmobiliario de Putin

    Dachas, residencias de lujo y palacios secretos: el imperio inmobiliario de Putin

    4.
    Ecuador decreta estado de excepción en nueve provincias ante fuerte aumento de homicidios en 2025

    Ecuador decreta estado de excepción en nueve provincias ante fuerte aumento de homicidios en 2025

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2026 y cómo postular a la Admisión 2026

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2026 y cómo postular a la Admisión 2026

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes en prácticas clínicas
    Chile

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes en prácticas clínicas

    Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara: “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible”

    Embajador de Israel en Chile destaca entrega de cartas credenciales: “Llegamos a la normalización de nuestras relaciones”

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos
    Negocios

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos

    Cencosud invertirá US$14 millones para ampliar centro de distribución en Chillán

    Los negociadores de Toesca detrás de la compra de Frontal Trust

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa
    Tendencias

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Cómo Rusia solicitó a EEUU que detenga la persecución del Bella 1, el petrolero vinculado a Venezuela e Irán

    El incierto futuro de Vicente Reyes tras el fin anticipado de su préstamo en la League One de Inglaterra
    El Deportivo

    El incierto futuro de Vicente Reyes tras el fin anticipado de su préstamo en la League One de Inglaterra

    Matías Almeyda se molesta por las dudas sobre su continuidad en el Sevilla de Alexis: “Me tienen que sacar con 10 jueces”

    Será compañero de Neymar: Felipe Loyola da el salto a Brasil y llega al Santos

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”
    Cultura y entretención

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos
    Mundo

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Investigadores suizos creen que bengalas sobre botellas de champán provocaron incendio fatal en bar

    Detienen a un asesor de Bolsonaro por infringir las medidas cautelares de su condena por golpismo

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso
    Paula

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir