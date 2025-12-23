EE.UU. confirma un muerto en un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico
La acción militar fue confirmada por el propio ejército estadounidense, en el marco de la operación "Lanza del Sur", iniciada en septiembre pasado.
El ejército de Estados Unidos confirmó este lunes la muerte de una persona luego de un nuevo ataque a una embarcación cuando navegaba por el océano Pacífico, en su costa oriental, por estar supuestamente vinculada al tráfico de drogas marítimo.
Así, la campaña en contra de las presuntas narcolanchas suma una nueva víctima, las que totalizan más de un centenar de muertos producto de los bombardeos iniciados en septiembre pasado, en el marco de la operación denominada “Lanza del Sur”.
“Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta acción”, señaló el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom) en su cuenta de la red social X, sobre un bombardeo que no dejó ningún herido entre sus filas.
El cuerpo militar justificó el ataque “cinético letal”, ordenado por el jefe del Pentágono, Pete Hegsteh, alegando que el barco estaba “operado por organizaciones terroristas designadas”.
“Inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”, agregó en la publicación.
