EE.UU. denuncia que aviones militares venezolanos sobrevolaron uno de sus buques en el Caribe

El Departamento de Defensa de Estados Unidos denunció este jueves que dos aviones de combate F-16 venezolanos armados sobrevolaron el destructor lanzamisiles Jason Dunham, un buque de la Armada estadounidense, en lo que consideraron una “acción altamente provocadora”.

Ante esto, el ministerio advirtió a Caracas que se abstenga de “interferir” en sus operaciones contra el narcotráfico, en medio de la escalada de tensiones entre el gobierno de Donald Trump y el líder venezolano Nicolás Maduro.

“Hoy dos aeronaves militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales”, señaló el Departamento de Defensa en su cuenta de la red social X.

La cartera dirigida por Pete Hegseth aseguró en el mismo comunicado que el objetivo de Caracas es “interferir en nuestras operaciones contra el narcoterrorismo” y advirtió “al cartel que gobierna Venezuela que no siga intentando obstruir, disuadir ni interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el Ejército estadounidense”.

El sobrevuelo, del que informó CBS News, tuvo lugar dos días después de que Estados Unidos efectuase un mortífero ataque militar contra un barco venezolano en aguas del Caribe que, según autoridades estadounidenses, llevaba un cargamento de drogas.

La ofensiva provocó la muerte de los 11 “narcoterroristas del Tren de Aragua”, como los calificó el Presidente Trump, que estaban a bordo de la embarcación, en lo que las autoridades venezolanas denunciaron como “ejecuciones extrajudiciales”.

El inquilino de la Casa Blanca acusó a Venezuela, que hasta el momento no ha hecho comentarios sobre la denuncia del Pentágono, de enviar narcotraficantes a Estados Unidos, mientras que su homólogo venezolano atribuyo estas hostilidades a que Washington quiere “el petróleo venezolano” y sus riquezas energéticas “gratis”.

Según The New York Times, Trump firmó el mes pasado una orden aún secreta en la que ordenaba al Pentágono utilizar la fuerza militar contra algunos cárteles de la droga latinoamericanos que su gobierno ha calificado de organizaciones “terroristas”.

El miércoles, en tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la incautación de cargamentos de droga en los últimos años no ha disuadido a los carteles y traficantes, por lo que lo único que podría detenerlos es “hacerlos estallar”.